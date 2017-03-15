| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
前台南縣長李雅樵辭世 享壽89歲 未充分揭露加盟限制 統一超商被重罰500萬
 首頁 > 社會

毒蟲逃進死巷內 拒絕盤查竟搬老爸嗆警

2017-03-15  15:34

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名30歲的許姓男子日前凌晨將車輛違停在蘆洲民族路422巷路旁，遭巡邏員警盤查，不料許男一見警方上門，突然加速逃逸，還因不熟路況開到死巷內，擦撞路旁車輛。見躲警不成，許男還囂張嗆警：「你不知道我爸是誰嗎？」，拒絕盤查，眼尖員警在副駕駛座發現注射針筒，隨後在車內起出大量毒品，喝斥許男：「你都不知道你爸是誰了，我怎麼會知道。」依現行犯將他逮捕。

警方表示，在許男車內查獲4包海洛因、6包安非他命、5包混有安非他命的果汁包，共計逾3百公克的毒品。另有海洛因注射針頭3支、安非他命吸食器一組及20萬元現金等證物，懷疑許男涉嫌販毒。

警方調查，無業的許男疑涉嫌在雙北犯下多起竊盜案，北投、三重等警分局都介入調查，許男父母也因多次勸戒兒子無效心寒，接獲警方通知時無奈表示不願出面。警方訊後依毒品罪嫌將許男送辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

廣告
  • 警方在車上起獲大量毒品（記者王宣晴翻攝）

    警方在車上起獲大量毒品（記者王宣晴翻攝）

  • 許男逃進死巷內，擦撞路邊車輛才停下。（記者王宣晴翻攝）

    許男逃進死巷內，擦撞路邊車輛才停下。（記者王宣晴翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：毒蟲逃進死巷內 拒絕盤查竟搬老爸嗆警


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.