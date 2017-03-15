毒蟲逃進死巷內 拒絕盤查竟搬老爸嗆警

2017-03-15 15:34

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市一名30歲的許姓男子日前凌晨將車輛違停在蘆洲民族路422巷路旁，遭巡邏員警盤查，不料許男一見警方上門，突然加速逃逸，還因不熟路況開到死巷內，擦撞路旁車輛。見躲警不成，許男還囂張嗆警：「你不知道我爸是誰嗎？」，拒絕盤查，眼尖員警在副駕駛座發現注射針筒，隨後在車內起出大量毒品，喝斥許男：「你都不知道你爸是誰了，我怎麼會知道。」依現行犯將他逮捕。

警方表示，在許男車內查獲4包海洛因、6包安非他命、5包混有安非他命的果汁包，共計逾3百公克的毒品。另有海洛因注射針頭3支、安非他命吸食器一組及20萬元現金等證物，懷疑許男涉嫌販毒。

警方調查，無業的許男疑涉嫌在雙北犯下多起竊盜案，北投、三重等警分局都介入調查，許男父母也因多次勸戒兒子無效心寒，接獲警方通知時無奈表示不願出面。警方訊後依毒品罪嫌將許男送辦。

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