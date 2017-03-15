印尼船員落海 海巡人員尋獲救回
2017-03-15 15:00
一名印尼船員在高屏溪外海落海，所幸海巡署查出救回。（記者葉永騫攝）
〔記者葉永騫／屏東報導〕東港籍漁船「天進興13號」昨天下午3時許進入東港碼頭時，船上一名印尼籍船員突然落海，直到船開進安檢所才被海巡人員發現，所幸這名印尼船員身強體壯，自行游上岸後就被海巡署第6岸巡總隊尋獲救回。
海巡署第6海岸巡防總隊東港安檢所表示，3月14日下午3時許執行進港安全檢查發現，東港籍「天進興13號」漁船的外籍船員人數與出港不符，船長被查證後才知有一名印尼籍船員失蹤，船長說，在進入東港前還看到這名失蹤印尼船員，研判可能在進港意外落海，安檢所立即回報所有安檢單位加強海面監控及搜尋，隨即汕尾安檢所的守望人員發現於高屏溪出海口距岸約500公尺處，有一位民眾游泳並攀附於抽砂平台之抽砂管後漸漸的涉水上岸。
海巡人員隨即派員前往查看，而涉水上岸的船員說，意外發生時在船尾整理漁網，不小心就落海了，在確認為漁船落海之船員後，初步檢查無外傷，立即給予毛毯保暖，順利將落海的印尼船員交還給船長帶回，完成了救援的任務。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
- 爬陽台侵入女子套房 Lamigo前新人王遭送辦
- 五河局疑涉弊案 政風主任等人遭聲押
- PO高挑妹變矮冬瓜 嬌喊打折想留嫖客
- 少年不堪凌虐跳海溺斃 施虐者判賠少年父母 624萬元
- 北市機車騎士擦撞汽車 滑入公車車底
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》回嗆桃猿 廖正井：球員不是你生出來的
- 「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝
- 英國國會放行 月底啟動脫歐
- 水資源概念股萬年清今上興櫃 股價大漲3成
- 美媒獨家揭露川普稅單 白宮氣炸了！
- NBA》綠衫軍球迷嘲諷 魏德用這招讓對方閉嘴 （影音）
- 創世基金會台中分院 為3、4月出生植物人慶生
- 馬英九起訴 朱立倫盼法院「還給清白」
- 工商團體︰經濟變政治問題
- 只因護照破損... 台女遭馬國關進牢裡35小時
- 和《BBC》連線被兒女亂入 老爸當下只想到...
- 五星大倉久和 過期蝦、發霉芋餵客
- 東科-KY今年配1.11元現金股利
- 順藥納疼解今年上市 估明年拿下2-4億元市場
- MLB》胡智為遭金鶯砲轟 失掉熱身賽第1分
- 台二線鼻頭段坍方 落石百噸
- 李元簇辭世 陳建仁赴靈堂悼念
- 小王爺驟逝 陳麗麗胞妹：是寒流把她帶走
- 鏗鏘集》看看韓國，想想台灣
- 尿路結石新剋星 碎石粉末化
- 性奴悲歌！14歲少女被迫成逾1千名男性洩慾工具
- 傳承原民文化 屏大農耕共學講堂播種小米
- 都更政策友善 業者砸百萬單價收購松山區逾30年老公寓
- 受培訓照服員 仁愛之家實習
- 賣大梨救小校 大學和小學攜手打造苗栗雙連梨
- 籃球》重演季軍戰戲碼 能仁「三核心」聯手擊退高苑
- 診斷、輔助治療五十肩 高解析度超音波成新利器
- 馬被起訴 吳︰他像淨水池的魚 碰不得污染
- 科技部研究誠信辦公室揭牌
- 開車4秒分心肇事 工人遭撞成兩截慘死
- 郝龍斌批柯P是媽寶 綠委反酸郝是「爸寶」
- 經典賽》山田轟垮古巴 日4強在望
- 美在「川習會」後對台軍售？府：沒有評論
- 岡田將生有潔癖 不歡迎生田斗真到訪
- 今年太熱登革熱恐提早 屏東組滅蚊志工隊
- 〈幸福補習班〉愛錯 就要斷．捨．離
- 自由開講》說謊、辱人樣樣來！失控牧師讓長老會顏面掃地
- 對AV成癮嗎？ 心理學家設計測驗讓你自評
- 廖正井嗆桃猿「球員不是你生」鄉民怒：難道是蚌邪？
- 石門水庫降春雨 水位稍回升
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：印尼船員落海 海巡人員尋獲救回
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分