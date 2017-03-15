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印尼船員落海 海巡人員尋獲救回

一名印尼船員在高屏溪外海落海，所幸海巡署查出救回。（記者葉永騫攝）

2017-03-15  15:00

〔記者葉永騫／屏東報導〕東港籍漁船「天進興13號」昨天下午3時許進入東港碼頭時，船上一名印尼籍船員突然落海，直到船開進安檢所才被海巡人員發現，所幸這名印尼船員身強體壯，自行游上岸後就被海巡署第6岸巡總隊尋獲救回。

海巡署第6海岸巡防總隊東港安檢所表示，3月14日下午3時許執行進港安全檢查發現，東港籍「天進興13號」漁船的外籍船員人數與出港不符，船長被查證後才知有一名印尼籍船員失蹤，船長說，在進入東港前還看到這名失蹤印尼船員，研判可能在進港意外落海，安檢所立即回報所有安檢單位加強海面監控及搜尋，隨即汕尾安檢所的守望人員發現於高屏溪出海口距岸約500公尺處，有一位民眾游泳並攀附於抽砂平台之抽砂管後漸漸的涉水上岸。

海巡人員隨即派員前往查看，而涉水上岸的船員說，意外發生時在船尾整理漁網，不小心就落海了，在確認為漁船落海之船員後，初步檢查無外傷，立即給予毛毯保暖，順利將落海的印尼船員交還給船長帶回，完成了救援的任務。

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