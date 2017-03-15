涉圖利業者 前五河局長交保、政風室主任收押

第五河川局官員涉集體接受業者招待喝花酒、圖利業者。（記者丁偉杰攝）

2017-03-15 14:55

〔記者丁偉杰、王善嬿／嘉義報導〕經濟部水利署第五河川局前任局長洪丕振等官員遭檢舉，疑似接受特定業者喝花酒招待，再利用職權圖利特定業者標得販售朴子溪及八掌溪土石，涉嫌違反貪污治罪條例，昨天嘉義地檢署指揮台南市調處等單位搜索五河局等處，約談洪丕振及五河局政風室翁姓主任等官員以及林姓、劉姓兩名業者。

檢方今訊後，翁姓政風室主任、李姓工務課課員以及林姓、劉姓兩名業者遭聲押獲准；洪丕振、五河局方姓等職員分別以5或10萬元交保。

檢方表示，五河局前任局長洪丕振在任內與翁姓政風室主任及工務課李姓、洪姓、徐姓、方姓等職員，於去年1月間，利用該局辦理「朴子溪斷面49-51疏浚工程」及「八掌溪斷面39-41疏浚工程」等工程採購開發機會，翁姓主任、方姓職員等人接受或要求某開發營造公司林姓負責人及劉姓員工等人，招待前往夜世界、美麗華酒店等處喝花酒，再利用職權讓林某的公司低於底價搶標，標得上述工程工程標後，林某借用某營造公司名義投標，取得土石標。

檢方認定，洪丕振、翁姓主任等人明知林某此舉違反「採售分離」規定，仍使林某順利得標，並予以掩護，涉嫌圖利林某等人販售朴子溪及八掌溪土石牟利。全案經嘉義地檢署1年多追查，昨由檢察官江金星指揮台南市調查處、南區機動工作站、嘉義縣、市調查站執行搜索五河局等處及傳訊相關涉案人。

洪丕振已於去年8月調任水利署副總工程司。現任五河局長陳中憲說，全案偵辦中，全力配合司法機關調查，讓案情水落石出，如涉及不法，絕對不護短。