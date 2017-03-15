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一滴血揪賊 警方查出16年前竊車真相

2017-03-15  14:40

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣議員李國勝的愛車，16年前曾經遭竊，雖然事後尋回，當時並未查獲竊車賊，警方鑑識人員在車內發現一滴血，採樣鑑定並建檔，但並未查出身分；日前新港鄉林姓男子因毒品案採DNA建檔，警方從資料庫比對，發現就是他遺留血跡；「一滴血破陳年舊案」，讓李國勝驚訝不已。

警方表示，民國90年5月14日李國勝的黑色克萊斯勒轎車在朴子市遭竊，3天後警方在嘉義市找到遺失轎車。

警方鑑識人員鄭昭宏前往採證，發現車內有一滴血，送住刑事警察局作DNA建檔及比對，但當時資料庫並未有此人身分資料；今年3月13日，38歲林姓嫌犯因毒品案採集DNA建檔，經DNA系統比對發現他疑似就是當年竊車嫌犯。

警方借訊林嫌，林嫌否認竊車，時間已過太久，不記得發生什麼事，供稱可能是用針筒施打毒品時血滴在車上，訊後依竊盜罪嫌函辦。

李國勝16年後再次前往警局製作轎車失竊筆錄，一開始還不太敢相信，「這麼久還可以破案」，後來才知道科技進步，指紋和DNA建檔周全，就有機會找到嫌犯。

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  • 與李國勝失竊的轎車同型的轎車。（圖由警方提供）

    與李國勝失竊的轎車同型的轎車。（圖由警方提供）

  • 嘉義縣議員李國勝。（記者林宜樟攝）

    嘉義縣議員李國勝。（記者林宜樟攝）

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相關關鍵字： DNA 一滴血 毒品 竊盜罪
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