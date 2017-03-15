連杯飲料砸女店員 男子挨告施暴

江姓男子（右）將飲料連同杯子砸向飲料店的黃姓女店員，已涉嫌公然侮辱挨告。（取材自爆料公社）

2017-03-15 14:27

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市江姓男子14日深夜10點多，到龍潭區中豐路一處飲料店購買飲料，卻疑因情緒不穩，將飲料連同杯子砸向黃姓女店員，女店員已提出公然侮辱告訴。網友看了影片也幫忙抱不平：「好過份喔！隨便就砸人家飲料。」

黃姓女店員被砸飲料杯後報警，警方查出涉嫌公然侮辱的是江姓男子（35歲），女店員說，當時她依照江男的要求製作好飲料，要交給江男時，他就口氣很差地質問「看我幹嘛」，她於是回道：「好，那我不看！」

江男可能因此被惹惱，他拿著飲料離開飲料店不到10分鐘後就返回，丟了一句：「你是給我奶茶嗎？」就將飲料連同杯子砸向黃姓女店員，隨即離開。

警方說，江男動手砸人，此舉若被認定為有強暴行為，將可依刑法判處一年以下有期徒刑、拘役或五百元以下罰金。