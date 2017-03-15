| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
前台南縣長李雅樵辭世 享壽89歲 未充分揭露加盟限制 統一超商被重罰500萬
 首頁 > 社會

單車沒掛牌大家都能騎﹖ 竊嫌歪理連篇

林男偷車還振振有詞說，腳踏車又沒掛牌屬於公車，本來就是大家都可以騎。（記者許國楨翻攝）

2017-03-15  14:17

〔記者許國楨／台中報導〕林姓男子本月初在火車站附近偷了一部單車代步，昨天深夜被巡邏員警發現可疑盤查，面對員警詢問來源時，他竟振振有詞說：「腳踏車又沒掛牌屬於公車，本來就是大家都可以騎」，只是偷車還能如此理直氣壯，讓員警忍不住痛斥：歪理連篇。

台中市第五分局北屯派出所副所長陳亦豐昨深夜帶班巡經東山路時，發現49歲林男看見巡邏車立即躲進騎樓將外套蓋在身上，還將全身蜷曲潛藏外套內，殊不知駝鳥般的詭異行徑早被眼尖員警全看在眼裡趨前盤查。

警方查出林男是列管的竊盜治安顧慮人口，身旁還有一部來路不明的單車，直覺來源必有蹊翹，當下詢問來源時，林男第一句話竟是振振有詞的說：「腳踏車又沒掛牌，本來就是大家都可以騎，我不騎別人也會騎，那個是屬於公車。」

只是林男忘了這句話當場讓自己偷車的行為漏餡，員警聽完頓時啼笑皆非隨即帶同林男到偷車的台中火車站前指認，只見每部自行車均有秩序的停放自行車專放區，並加鎖防盜，員警反問林男：「難道這些都是公車？」

林男這才啞口無言俯首認罪供稱，本月初在火車站附近徒步行走，因腳酸才臨時起意，竊取其中一部自行車作為代步工具使用﹔訊後全案依竊盜罪嫌送辦。

廣告
  • 警方帶同林男到偷車的台中火車站前指認。（記者許國楨翻攝）

    警方帶同林男到偷車的台中火車站前指認。（記者許國楨翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：單車沒掛牌大家都能騎﹖ 竊嫌歪理連篇


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.