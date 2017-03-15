單車沒掛牌大家都能騎﹖ 竊嫌歪理連篇

林男偷車還振振有詞說，腳踏車又沒掛牌屬於公車，本來就是大家都可以騎。（記者許國楨翻攝）

2017-03-15 14:17

〔記者許國楨／台中報導〕林姓男子本月初在火車站附近偷了一部單車代步，昨天深夜被巡邏員警發現可疑盤查，面對員警詢問來源時，他竟振振有詞說：「腳踏車又沒掛牌屬於公車，本來就是大家都可以騎」，只是偷車還能如此理直氣壯，讓員警忍不住痛斥：歪理連篇。

台中市第五分局北屯派出所副所長陳亦豐昨深夜帶班巡經東山路時，發現49歲林男看見巡邏車立即躲進騎樓將外套蓋在身上，還將全身蜷曲潛藏外套內，殊不知駝鳥般的詭異行徑早被眼尖員警全看在眼裡趨前盤查。

警方查出林男是列管的竊盜治安顧慮人口，身旁還有一部來路不明的單車，直覺來源必有蹊翹，當下詢問來源時，林男第一句話竟是振振有詞的說：「腳踏車又沒掛牌，本來就是大家都可以騎，我不騎別人也會騎，那個是屬於公車。」

只是林男忘了這句話當場讓自己偷車的行為漏餡，員警聽完頓時啼笑皆非隨即帶同林男到偷車的台中火車站前指認，只見每部自行車均有秩序的停放自行車專放區，並加鎖防盜，員警反問林男：「難道這些都是公車？」

林男這才啞口無言俯首認罪供稱，本月初在火車站附近徒步行走，因腳酸才臨時起意，竊取其中一部自行車作為代步工具使用﹔訊後全案依竊盜罪嫌送辦。