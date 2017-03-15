起訴馬英九用幽靈判決？ 最高院：機密案件判決不公開

2017-03-15 14:05

〔記者項程鎮／台北報導〕多次替國民黨打官司的律師李永裕，昨天接受媒體訪問指稱台北地檢署引用最高法院「幽靈判決」起訴前總統馬英九，最高法院今天發布新聞稿澄清，北檢引用的判決涉及國家機密，依法不能公開，但判決裡的法律見解不受限制，因此並非「幽靈判決」。

最高法院指出，北檢引用最高法院101年度台上字第2970號刑事判決，認為馬英九有保密義務，這個判決屬於國家機密案件，依國家機密保護法第24條第2項，授權訂定的「法院辦理涉及國家機密案件保密作業辦法」第11條第9款規定，不能揭露判決全文。

最高法院書記官長黃國忠表示，本案是國家機密案件，他自己也查不到，但這個判決已被最高法院選編為具有參考價值裁判，因此可以公布法律意見，判決結論為：「已經公開之秘密不是秘密」，因此資訊內容已被不特定人知悉或眾所周知，不算是刑法定義的秘密，所以不須要受到保護。