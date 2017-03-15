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天冷猝死！50歲運將胸痛 胸部按摩、CPR救不回

2017-03-15  14:00

〔記者林嘉東／基隆報導〕天冷千萬注意保暖！

王姓運將今天凌晨2時許，突然覺得胸痛如絞，妻子見狀雖趕緊替他按摩胸部，也趕緊找兒子為他，施以心肺復甦術急救，但仍在送醫後不治。

警方調查，住在新北市瑞芳區的50歲王姓運將，今天凌晨2時許在住處睡覺時，突然覺得胸痛。

王妻發現後，一邊通報119救援，一邊替先生按摩胸部，盼能緩解，但王仍覺得喘不過氣來，王妻趕快叫返家的兒子替王施以心肺復甦術，直到消防員趕抵協助送醫。

不過，王仍在送醫急救後不治。

警方調查，王男有心臟病家族病史，卻始終不願就醫，家人勸也不聽；為求慎重，警方已報請檢察官相驗釐清死因。

基隆長庚醫院提醒，心血管疾病患者，若出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，很有可能就是心臟病急性發作，應立即就醫。

此外，若患者發現臉部表情不對稱、雙手無力舉起、口齒不清等症狀可能中風病發，也要儘速就醫。

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  • 50歲運將睡覺時突感心痛，經妻兒以按摩、CPR急救送醫仍不治。（記者林嘉東攝）

    50歲運將睡覺時突感心痛，經妻兒以按摩、CPR急救送醫仍不治。（記者林嘉東攝）

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