天冷猝死！50歲運將胸痛 胸部按摩、CPR救不回
2017-03-15 14:00
〔記者林嘉東／基隆報導〕天冷千萬注意保暖！
王姓運將今天凌晨2時許，突然覺得胸痛如絞，妻子見狀雖趕緊替他按摩胸部，也趕緊找兒子為他，施以心肺復甦術急救，但仍在送醫後不治。
警方調查，住在新北市瑞芳區的50歲王姓運將，今天凌晨2時許在住處睡覺時，突然覺得胸痛。
王妻發現後，一邊通報119救援，一邊替先生按摩胸部，盼能緩解，但王仍覺得喘不過氣來，王妻趕快叫返家的兒子替王施以心肺復甦術，直到消防員趕抵協助送醫。
不過，王仍在送醫急救後不治。
警方調查，王男有心臟病家族病史，卻始終不願就醫，家人勸也不聽；為求慎重，警方已報請檢察官相驗釐清死因。
基隆長庚醫院提醒，心血管疾病患者，若出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，很有可能就是心臟病急性發作，應立即就醫。
此外，若患者發現臉部表情不對稱、雙手無力舉起、口齒不清等症狀可能中風病發，也要儘速就醫。
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