一氧化碳中毒層出不窮 政府補助熱水器更換

2017-03-15 13:53

〔記者陳薏云、吳仁捷／新北報導〕今年天氣詭譎，已三月仍有冷氣團來襲，根據內政部消防署統計，今年迄2月底止，全國共計發生16起一氧化碳中毒案件，已造成2人死亡，60人受傷的憾事，每件案件幾乎都有共通點，就是瓦斯熱水器安裝在加蓋的陽台或者室內，新北市政府消防局呼籲，使用瓦斯熱水器要保持室內外空氣流通，避免將屋外型熱水器安裝於加裝氣密窗之陽臺或室內。

新北市人口及建築物高度密集，房價居高不下，在寸土寸金情形之下，建築物陽台改建情形（例如加裝鋁門窗或氣密窗）十分普遍，如果面對戶外的窗戶關閉，將形成一密閉空間，室內外的空氣無法流通，此時一旦使用安裝在室內或陽台的熱水器則十分危險。

104年新北市三重區即發生過一起出租套房一氧化碳的死亡事故，出事的套房內僅有1間房間及1套衛浴設備，房內與陽台以落地玻璃窗分隔，房東將屋外型熱水器安裝在陽台，陽台外側加裝玻璃窗，由於承租人及其姪女使用瓦斯熱水器時，房間與陽台間的落地窗為開啟狀態，但陽台所加裝的玻璃窗則已緊閉，影響空氣流通，導致兩人一氧化碳中毒身亡，房東並已遭法院依過失致死罪判刑。

新北市消防局表示，如果不清楚家中是否有一氧化碳中毒疑慮，可聯絡各地消防分隊，或撥打119專線電話，由消防機關派員免費檢查；此外，新北市政府為加強民眾使用瓦斯熱水器安全，自1月1日起至9月30日止，有編列275萬4千元預算，補助瓦斯熱水器更換及遷移，每戶最多補助新臺幣3000元。