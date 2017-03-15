借BMW兜風飄K味 警好鼻師逮5人

2017-03-15 13:31

〔記者洪臣宏／高雄報導〕姚姓夫妻開著BMW相約網友兜風，卻因沒關車窗飄散出K菸氣味，巡邏員警攔車查獲K他命15.8g及一粒眠3顆，5人依毒品罪嫌送辦。

左營警分局文自派出所員警11日下午3時30分巡經華夏路及新莊仔路口，發現原本停在路旁白色BMW自小客車看到警車，立即準備駛離，員警趨前查探，馬上聞到K菸味道。

員警要求車上4男1女停車受檢，31歲姚姓駕駛（詐欺前科）卻繼續行駛，直到警方鳴笛喝斥才停車，當時副駕駛座的姚妻、28歲呂女（侵占前科）正拿菸吸食，被攔停後才急忙熄菸。

警方分別在駕駛座下方及右後座椅背夾層起出共15.8gK他命，另在乘客30歲唐男背包查獲3顆一粒眠，因而連同另2名乘客王、葉男帶回偵訊。

左營警方調查，姚姓夫妻從事網拍，當天剛到台中把車賣掉，車行提供BMW代步回高雄，夫妻倆約在線上遊戲認識的唐、王及葉姓3名網友出遊。

姚男應訊時表示，K他命是在夜店向不知名人士購買，其他人否認吸毒，唐男說一粒眠是母親的處方用藥。

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相關影音（警方提供）