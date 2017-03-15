疑超車追撞 3車連環撞4乘客獲救

由於白色轎車翻覆，車內4名受困乘客由警消救出。（記者劉禹慶攝）

2017-03-15 13:36

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市主要交通幹道中華路，今日中午發生一起3車連環撞意外，其中一輛坐滿4名乘客的白色轎車，還當場翻覆，影響往來交通約1小時，消防人員趕抵現場後，在翻覆車體內救出4名乘客，所幸並無生命危險，3名駕駛都無酒精反應。

警方調查指出，今日中午11時55分許，由郭姓男子駕駛的8656-TG白色轎車，載乘2男1女乘客，自馬公高中往馬公市區方向行駛，行經文化局與中華路口時，疑因超車不慎，追撞前方同向行駛的ZD-3997由洪姓男子駕駛的箱型車，隨後車輛失控，翻覆至對向車道。

當白色轎車翻覆至對向車道後，適巧為綠燈，由高姓男子駕駛的KLB-3300拖板車剛好起步，來不及煞車就直接衝撞上去，在十字路口造成嚴重交通阻塞，馬公警分局交通分隊據報後趕往現場，一方面採集蒐證，另一方面指揮交通，但3名駕駛酒測值都為0，將靜待警方調查釐清肇事責任。

由於白色車輛翻覆，車上4人受困，由消防人員趕抵現場將人員救出，所幸僅受到驚嚇，並無生命危險，但對於意外發生的原因，其中一名乘客表示睡著了不清楚；至於現場目擊者則表示，白車速度過快，疑似超車不慎導致追撞失控，才發生翻覆意外，還好拖車卡住白車繼續翻覆，否則繼續摩擦地面恐將發生漏油爆炸意外。

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