| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 社會

花5千元買到假居留證 2印尼漁工遭羈押

2017-03-15  13:24

〔記者林嘉東／基隆報導〕「都什麼年代了還在用這種紙卡？」

2名逾期居留印尼漁工，被警攔獲時，拿出外僑居留證受檢，竟是已停用8年的紙卡，聽了警方這一問，臉都綠了；原來他們花了5000元買來的偽卡，竟如此「粗糙」，但衰的還在後頭，檢方為了追偽卡集團，將2人羈押禁見，讓2人連家也回不了。

警方指出，移民署為提升外僑居留證的防偽功能，98年已經全面將紙卡換成有多項防偽設計的塑膠卡。

離譜的是這2名印尼漁工來台時所持的是塑膠卡，卻遭偽卡集團洗腦，「台灣政府近年又將塑膠卡改為紙卡」，2名印尼漁工被偽卡集團耍得團團轉，信以為真，還以5000元（塑膠偽卡行情價）買到紙卡。

本案發生在2月27日，基隆市警二分局正濱派出所接獲線報有2名逾期居留印尼漁工在街頭閒晃，警火速趕抵，攔下ERWAN、SAMBANG2人。

2人持偽造外僑居留證被警方識破後，警方為追查幕後偽卡集團，報請檢察官追查發現，2人透過管道聯絡上偽卡集團，商定好5000元價格後，由偽卡集團以郵遞方式寄到2人住處。

警方反向追緝，查無寄件人地址，發現根本是亂編的。為追查幕後偽卡集團，基隆地檢署在2人收容滿15天前，以有逃亡之虞向法院獲准。

主任檢察官鍾曉亞指出，承辦檢察官為了要追製造假證件的共犯，擔心遣返2人將斷了線索，才建請法院羈押2人。

廣告
  • 2名印尼逾期居留漁工，花5千元買到停用8年的假居留證，慘遭檢方羈押。（記者林嘉東翻攝）

    2名印尼逾期居留漁工，花5千元買到停用8年的假居留證，慘遭檢方羈押。（記者林嘉東翻攝）

  • 移民署已於98年間將原本紙張材質的居留卡，全面換發成有厚度的塑膠卡。（記者林嘉東攝）

    移民署已於98年間將原本紙張材質的居留卡，全面換發成有厚度的塑膠卡。（記者林嘉東攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 假居留證 外勞 漁工 逾期居留
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：花5千元買到假居留證 2印尼漁工遭羈押


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.