花5千元買到假居留證 2印尼漁工遭羈押

2017-03-15 13:24

〔記者林嘉東／基隆報導〕「都什麼年代了還在用這種紙卡？」

2名逾期居留印尼漁工，被警攔獲時，拿出外僑居留證受檢，竟是已停用8年的紙卡，聽了警方這一問，臉都綠了；原來他們花了5000元買來的偽卡，竟如此「粗糙」，但衰的還在後頭，檢方為了追偽卡集團，將2人羈押禁見，讓2人連家也回不了。

警方指出，移民署為提升外僑居留證的防偽功能，98年已經全面將紙卡換成有多項防偽設計的塑膠卡。

離譜的是這2名印尼漁工來台時所持的是塑膠卡，卻遭偽卡集團洗腦，「台灣政府近年又將塑膠卡改為紙卡」，2名印尼漁工被偽卡集團耍得團團轉，信以為真，還以5000元（塑膠偽卡行情價）買到紙卡。

本案發生在2月27日，基隆市警二分局正濱派出所接獲線報有2名逾期居留印尼漁工在街頭閒晃，警火速趕抵，攔下ERWAN、SAMBANG2人。

2人持偽造外僑居留證被警方識破後，警方為追查幕後偽卡集團，報請檢察官追查發現，2人透過管道聯絡上偽卡集團，商定好5000元價格後，由偽卡集團以郵遞方式寄到2人住處。

警方反向追緝，查無寄件人地址，發現根本是亂編的。為追查幕後偽卡集團，基隆地檢署在2人收容滿15天前，以有逃亡之虞向法院獲准。

主任檢察官鍾曉亞指出，承辦檢察官為了要追製造假證件的共犯，擔心遣返2人將斷了線索，才建請法院羈押2人。