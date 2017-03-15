婦到醫院照顧傷夫兼販毒 夫自責：我真沒用

2017-03-15 12:55

〔記者許國楨／台中報導〕鄧姓婦人的丈夫脊椎受傷開刀住院，還有4名子女均就學中，因無法負擔家中經濟，竟利用到醫院照顧丈夫機會當起藥頭，就近向前來醫院施用美沙酮戒癮的毒癮者販毒，警方前天循線拘提鄧婦到案，了解原委雖表同情，但訊後還是得依毒品罪嫌送辦，鄧夫隨後得知不禁捶胸自責：我真沒用。

台中市刑大偵二隊日前接獲線報，署立豐原醫院疑有販毒集團滲入，在醫院尋找鎖定前往施用美沙酮戒癮的毒癮者販毒，經警方跟監蒐證後，發現44歲鄧姓女藥頭涉嫌以每0.1克海洛因1千元的價格，販售給羅姓、陳姓、楊姓、張姓等4名以上的毒癮者施用。

警方前天見時機成熟，持搜索票到鄧女神岡區住處搜索並拘提到案，經調查發現，有毒品前科的鄧女原在工廠工作，家中有4名分就讀大學、高中及小學的子女，前陣子丈夫因脊椎受傷開刀住院，無法負擔家中經濟，且鄧女又需到醫院照護傷夫，在不堪負荷下，被藥頭慫恿販售海洛因給藥腳牟利。

鄧女於是利用在醫院顧其丈夫期間，就近尋找施用美沙酮戒癮者兜售，她到案後表示，不知販售一級毒品可處死刑、無期徒刑及併科2千萬以下罰金，還向警方求情，很後悔犯罪，能不能不要去關，讓她做公益，「勞動服務就好」、「如果被關了，老公、小孩怎麼辦？」

警方雖同情其遭遇，但違法販毒的確是事實，訊後仍將全案依毒品罪嫌送辦，經檢方複訊後聲押獲准。

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