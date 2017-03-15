| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
五河局疑涉弊案 政風主任等人遭聲押 經典賽Live》荷蘭強攻敲四轟 大幅領先古巴
 首頁 > 社會

五河局疑涉弊案 政風主任等人遭聲押

2017-03-15  12:51

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕經濟部水利署第五河川局疑涉弊案，嘉義地檢署昨天指揮台南市調處幹員前往五河局等地進行搜索、調閱資料，帶回涉案人員數名；訊後，今上午以貪污罪嫌聲押翁姓政風室主任、李姓工務課課員以及林姓、劉姓兩名業者，嘉義地院聲押庭正召開中。

嘉義地檢署發言人、主任檢察官林俊良表示，基於偵查不公開原則，不便透露案情。

五河局副局長周建森說，台南市調處幹員昨天下午到辦公室搜索、調閱資料，翁姓政風室主任、李姓工務課課員遭帶走問訊，對於翁、李兩人所涉案情並不清楚。

據悉，嘉義地檢署檢察官江金星昨指揮台南市調處幹員借用嘉義縣、市調查站偵訊相關涉案人等，除了翁、李兩人，尚有承包五河局疏濬等工程的林姓、劉姓業者。

廣告
  • 第五河川局疑涉弊案，翁姓政風室主任、李姓工務課課員遭聲押。（記者丁偉杰攝）

    第五河川局疑涉弊案，翁姓政風室主任、李姓工務課課員遭聲押。（記者丁偉杰攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 弊案 政風主任 聲押
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：五河局疑涉弊案 政風主任等人遭聲押


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.