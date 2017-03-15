五河局疑涉弊案 政風主任等人遭聲押

2017-03-15 12:51

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕經濟部水利署第五河川局疑涉弊案，嘉義地檢署昨天指揮台南市調處幹員前往五河局等地進行搜索、調閱資料，帶回涉案人員數名；訊後，今上午以貪污罪嫌聲押翁姓政風室主任、李姓工務課課員以及林姓、劉姓兩名業者，嘉義地院聲押庭正召開中。

嘉義地檢署發言人、主任檢察官林俊良表示，基於偵查不公開原則，不便透露案情。

五河局副局長周建森說，台南市調處幹員昨天下午到辦公室搜索、調閱資料，翁姓政風室主任、李姓工務課課員遭帶走問訊，對於翁、李兩人所涉案情並不清楚。

據悉，嘉義地檢署檢察官江金星昨指揮台南市調處幹員借用嘉義縣、市調查站偵訊相關涉案人等，除了翁、李兩人，尚有承包五河局疏濬等工程的林姓、劉姓業者。