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看完「金剛」遭逮 性侵通緝犯：還在回想劇情

2017-03-15  12:46

〔記者許展溢／苗栗報導〕26歲劉姓男子，前年涉及對未成年少女性交遭判刑，未依規定到案，上月遭苗栗地檢署通緝，昨天與朋友一起到電影院看完正上映的電影「金剛：骷髏島」，被警方逮個正著，還一臉錯愕說，還在想著劇情呢。

警方指出，劉男遭通緝後，警方已多次前往劉男住處逮人，但好像消失在人間一般，怎麼找都找不到人。

正擔憂劉男是否又會犯下其他案件時，警方表示，獲報劉男連日出現在苗栗市，昨天劉男乘坐在一名友人機車上，正要返回後龍家中，被在執行勤務後龍分駐所巡佐張永楨、翁紹程發現。

警方隨即通報後龍分駐所所長邱靖宸、員警張宗育協助攔查，先在劉男家巷口100公尺處路口守候，趁劉男等紅燈時，上前逮捕。

只是被查獲的劉男竟一臉錯愕，向警方說，才剛跟做工的朋友從苗栗市電影院看完「金剛：骷髏島」，想說很久沒回家，回來看看，正在回想電影情節，沒想到就被逮了。

警方調查，劉男遭通緝後，就很少跟家人聯絡，都在外地打零工，向員警說因為是想先賺點錢，再進去牢裡過好生活。

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  • 劉男乘坐友人機車，準備返家途中遭逮。（記者許展溢翻攝）

    劉男乘坐友人機車，準備返家途中遭逮。（記者許展溢翻攝）

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