罕見路障！警方交通指揮台害騎士摔傷 判准國賠
2017-03-15 12:43
〔記者楊國文／台北報導〕罕見超級路障！朱姓機車騎士3年前某日下午行經新竹市成功路口，撞上新竹巿警局設立、無人值勤且重達10多公斤的交通指揮台的路障而滑倒，造成腦震盪、全身多處骨折、右手無力等傷害，訴請國賠，高等法院認定案發時該交通指揮台已形成路障，有過失責任，今判新竹巿警局應賠46萬多元，全案確定。
朱姓騎士是於102年10月10日國慶日下午2時，行經新竹巿成功路口往中正路方向直行時，前輪撞到新竹巿警局棄置道路上的交通指揮台所形成路障，導致朱男失控滑倒，頭部及右半身撞及路面，導致顱內出血及身上多處骨折，送醫後迄今仍因腦震盪而有記憶力減退、右手無法用力等狀況。
朱男指控，案發時該指揮台棄置路口已形成路障，且警方未設置任何警告標誌，才造成他肇事受傷，還因此傷病留職停薪，身心受到煎熬，請求新竹市警局應國賠222萬多元。
新竹巿警局主張，交通指揮台是公有公共設施，為員警執行指揮交通勤務需要而設置，指揮台有相當體積且色彩鮮艷，用路人應可注意到，此外，指揮台重1多公斤，若每次勤務交接都要搬到路旁，實有困難，也可能造成車禍，當天事故發生時，2名員警勤務結束剛交接給另2名員警，當班員警在路口他處引導車輛及回覆民眾詢問，並無過失
高等法院調查，此事故肇因於當時無員警站立的交通指揮台放置路口，不過，朱男騎車經過閃黃燈路口未減速慢行，也未注意車前狀況，雙方各有一半過失，今判新竹巿警局應賠償46萬多元確定。
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