綁人逼抱假炸彈 水蓮山莊炸彈客又被起訴

2017-03-15 12:43

〔記者黃欣柏／台北報導〕男子闕立宗前年在新北市汐止區水蓮山莊的租用倉庫內囤放槍彈並自產炸彈「撒旦之母」，不料卻在搬運手榴彈過程中不慎引爆自炸右手，事後與3名同夥均遭起訴，沒想到警方後來又在闕男手機內發現他過去綁人及逼人手持假炸彈的影片，士林地檢署今再依剝奪他人行動自由罪將他起訴，並聲請簡易判決處刑。

起訴書指出，闕男因與一名綽號「桓」的男子有債務糾紛，去年5月10日凌晨將對方綁到汐止一處空地後，以鐵鍊將對方綑綁在路旁廢棄車輛中，不僅逼迫對方手持他自製的假炸彈，還用辣椒水噴灑對方，並拿出電擊棒威嚇：「你現在要如何處理？」、「我絕對、絕對、絕對、絕對沒有辦法容許人家把我們當白痴！」

闕男一邊犯案，一邊用手機將犯案過程錄下，沒想到事後卻因此被檢警掌握犯行，他到案後坦承不諱，檢方遂依剝奪他人行動自由等罪嫌將闕男起訴。

闕男前年5月間開車前往水蓮山莊的租賃倉庫，本打算偷行李箱運送槍彈，卻不慎引爆手榴彈，將自己右手炸得血肉模糊，事後他忍痛舉槍要脅警衛幫忙把槍彈裝進行李箱，但還來不及離開就痛得倒地，警消到場將其送醫時，他的褲袋又滾出4顆9釐米子彈，因而遭警方逮捕。