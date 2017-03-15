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自拍火辣全裸影片吸嫖客 她卻因這原因頻遭打槍

2017-03-15  12:31

〔記者吳仁捷、曾健銘／新北報導〕29歲中國籍張姓女子，日前假借自由行名義來台，實際上遭應召集團吸收賣淫，為招攬嫖客，張女不僅自拍火辣的全裸影片，還自稱是台灣某科技公司的董事長特助，以美艷OL著稱，但因每小時要價8千元，且通訊軟體「WeChat」個人檔案標示來自中國湖北，頻遭嫖客打槍，板橋警方日前網路巡邏時發現攬客貼文，循線將張女逮捕，讓她大嘆：「錢真的好難賺！」

警方表示，日前在某論壇執行網路巡邏勤務，發現應召業者的攬客資訊，主打「美艷動人OL」、「董事長特助」，不僅貼上張女惹火誘人的清涼照，還主張「可私訊驗貨」，警方透過WeChat跟張女搭上線後，竟收到對方自拍的全裸影片，張女還聲稱自己是科技公司高官特助，所以要價昂貴。

警方經連日蒐證追查，日前與張女相約在板橋區某汽車旅館，以張女假冒台女為由打槍，隨後並逮捕46歲李姓馬伕。偵訊時張女供稱，因為想賺錢環遊世界，才會來台賣淫，但因中國籍身分與要價不菲，成交次數屈指可數，直嘆「錢好難賺！」警方訊後依妨害風化、兒童及少年性剝削防制條例，將李姓馬伕移送法辦，另依關係人身分將張女請回，日前已將她遣返回國。

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  • 自稱是台灣某科技公司的董事長特助的中國籍張姓女子，自拍全裸影片攬客。（記者吳仁捷翻攝）

    自稱是台灣某科技公司的董事長特助的中國籍張姓女子，自拍全裸影片攬客。（記者吳仁捷翻攝）

  • 張女的微信個資顯示來自中國湖北，她因這原因頻遭嫖客打槍。（記者吳仁捷翻攝）

    張女的微信個資顯示來自中國湖北，她因這原因頻遭嫖客打槍。（記者吳仁捷翻攝）

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