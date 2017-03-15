| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
五河局疑涉弊案 政風主任等人遭聲押 經典賽》波多黎各霸氣復仇 斬斷衛冕軍跨屆11連勝（影音） 經典賽Live》荷蘭強攻敲四轟 大幅領先古巴
 首頁 > 社會

酒駕嗆警「脫褲子，我幫你吹」 被依妨害公務送辦

2017-03-15  12:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名楊姓工人今凌晨酒駕拒測，竟以台語口音，嗆警「脫褲子，我幫你吹」，警方勸他注意言詞，楊男又罵警方「靠夭」，警方當場將他逮捕，依妨害公務罪嫌送辦，並開出酒駕拒測9萬元罰單。

鳳山警分局新甲所巡佐高銘隆、警員林正諺今天凌晨巡邏經過鳳山區海洋二路、南福街口，攔查51歲楊姓工人聞到渾身酒味，林員欲對他實施酒測，不料楊男竟出言辱罵警方「你褲子脫下來，我幫你吹」。

高巡佐當下嚴正告知楊男注意用詞，沒想到楊男竟嗆警「哭夭」，警方當場將他逮捕，帶回所內偵辦，他坦承口出穢言，辯稱因喝酒神智不清，才會說粗話，出言辱罵警方，強調不是故意的。

廣告
  • 工人酒駕拒測，竟嗆警「脫褲子，我幫你吹」，被依妨害公務送辦。（記者陳文嬋攝）

    工人酒駕拒測，竟嗆警「脫褲子，我幫你吹」，被依妨害公務送辦。（記者陳文嬋攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：酒駕嗆警「脫褲子，我幫你吹」 被依妨害公務送辦


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.