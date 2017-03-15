酒駕嗆警「脫褲子，我幫你吹」 被依妨害公務送辦

2017-03-15 12:21

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名楊姓工人今凌晨酒駕拒測，竟以台語口音，嗆警「脫褲子，我幫你吹」，警方勸他注意言詞，楊男又罵警方「靠夭」，警方當場將他逮捕，依妨害公務罪嫌送辦，並開出酒駕拒測9萬元罰單。

鳳山警分局新甲所巡佐高銘隆、警員林正諺今天凌晨巡邏經過鳳山區海洋二路、南福街口，攔查51歲楊姓工人聞到渾身酒味，林員欲對他實施酒測，不料楊男竟出言辱罵警方「你褲子脫下來，我幫你吹」。

高巡佐當下嚴正告知楊男注意用詞，沒想到楊男竟嗆警「哭夭」，警方當場將他逮捕，帶回所內偵辦，他坦承口出穢言，辯稱因喝酒神智不清，才會說粗話，出言辱罵警方，強調不是故意的。