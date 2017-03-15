BB槍射柴山獼猴 警：將依動保法送辦
2017-03-15 12:20
涉案騎士掏出ＢＢ槍射擊獼猴。（翻攝自爆料公社）
〔記者黃建華／高雄報導〕柴山獼猴讓不少山友又愛又恨，但最近竟有民眾佯裝餵食山路旁的獼猴，趁機掏出BB槍朝彌猴射擊，過程全被網路拍下並ＰＯ到《爆料公社》，引發不少網路痛罵，鼓山警分局獲報已根據車號，今天上午已依違反動保法傳喚涉案男女到案偵辦中。
警方調查，王姓女騎士（55歲，住苓雅區）和張姓男子（43歲，住新興區）到案供稱，當天由王女騎重機車後載張男，到案說明是彌猴要搶食物，由張男持未裝塑膠粒之BB槍是做勢射擊嚇跑彌猴，沒有傷害彌猴的意思。
有網友今在《爆料公社》po文，說昨天下午看到一群彌猴，於是在旁用手機拍下這景象，不久後，一台男女雙載機車出現，不但餵食彌猴，坐在後座的男子竟然還拿出BB槍對彌猴射擊，彌猴被嚇到急忙閃躲，即便雙載機車已駛離，但回過神來的彌猴已經怒不可遏、反倒撲過來攻擊他、令他受到無妄之災。
這位網友說：「別再說獼猴是潑猴，無緣無故攻擊人類，牠們是有生命也是會痛的！愛牠請別餵食牠」。
其他網友看到影片也大罵「渣男行徑」、「有車牌可肉搜，要他出來道歉」、「太過份了，這是預謀犯案」、「虐待保育類動物，直接用影片和車號檢舉他」、「可以開罰了，這男的應該要哭了」。
王姓女騎士（55歲）和張姓男子（43歲）到案供稱，沒有傷害獼猴犯意，並指當天由王女騎重機車後載張男，是彌猴要搶食物，後座張男才持未裝塑膠粒之BB槍是做勢射擊嚇跑彌猴。
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