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老伴生病兒子忙工作 身心俱疲的老爸爸決定...

2017-03-15  12:16

〔記者黃佳琳／高雄報導〕一位眼睛泛紅、一臉無助的老翁，日前走到六龜警分局寶來派出所內，值班員警見老翁淚流滿面，連忙詢問原因，得知老翁的配偶患有精神疾病，而小孩均忙事業無暇協助，長年照顧之下身心俱疲，頓生輕生念頭，員警好聲勸撫並通報家人，順利化解一場悲劇。

警方指出，葉姓老翁（82歲）住在大社區，因長期照顧病妻，加上無人分擔，身心俱疲的他，竟萌生自殺念頭；他前一晚離家後，獨自在街頭徘徊了一整晚，天亮後，輾轉坐公車至寶來地區欲尋短，但因心中放不下老伴和小孩，偶然間看見派出所，便自然而然走了進去。

員警見他神情疲累，趕緊問他吃過飯沒，老翁搖搖手回說「沒有」，員警趕緊買便當請他吃，還有員警泡起茶來和老翁天南地北的聊天，卸下老翁心防後，才從老翁口中問到他兒子的聯絡方式。

老翁兒子接到警方通知後，也立即驅車上山接回老父，還說爸爸失蹤後，家人都很焦急，正打算報案，就接到警方來電；父子倆臨走前，員警也不忘叮囑，希望兒子能多幫忙分擔家務，不要讓老爸一個人扛這麼重的擔子。

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  • 葉姓老翁（中）因長期照顧生病的老伴，身心俱疲萌生尋短的念頭，幸及時被警方勸阻。（記者黃佳琳翻攝）

    葉姓老翁（中）因長期照顧生病的老伴，身心俱疲萌生尋短的念頭，幸及時被警方勸阻。（記者黃佳琳翻攝）

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