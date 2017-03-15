陸軍關指部出包！ 中士偽造小兵在訓證明遭起訴

2017-03-15 12:13

〔記者錢利忠／台北報導〕早年有「天下第一師」稱號，俗稱「關渡師」的陸軍關渡地區指揮部，轄下方姓、王姓中士去年承辦部隊下基地任務時，因受訓名冊有誤，使受訓單位核對名單時少4人；方、王擔心影響測驗成績，竟涉偽刻陸軍砲校士官長的印鑑，謊稱4人在砲校受訓而惹上官司；台北地檢署考量2人已認罪，今天依違反陸海空軍刑法之偽造文書罪將2人起訴。

去年9月，在部隊負責「參三」情報作戰訓練業務的方、王2人，接獲雲林基地長官來電詢問受訓名單，因實際下基地的人數，比受訓名冊少4人，方、王一時找不到4人，竟謊稱4人正在砲校受訓，並偽刻砲校士官長的公務章，偽造4人的在訓證明。

雲林基地收到方、王偽造的在訓證明後，打電話向砲校查證，但砲校卻回覆目前沒有人在受訓中；此事經向上呈報後，2人的犯行才曝光，並被新北市憲兵隊依違反陸海空軍刑法之偽造文書罪法辦。

方、王2人應訊時承認犯行，指當時一時找不到基地查詢的4名小兵，擔心此事恐影響部隊的測驗成績，才偽刻砲校士官長的公務章，並偽造4人的在訓證明。檢方認為2人此舉已涉違反陸海空軍刑法之偽造文書罪，考量2人已認罪，所以將2人起訴。

陸軍關指部已非初次出包鬧上媒體版面，102年間，關指部轄下的機步三連，因遺失16個野戰背包，陳姓連長唯恐裝備檢查時被扣點，竟指示4名部屬去偷友軍的裝備，得手後除去「陸軍二六九旅」字樣滅跡，此案經該連的一兵向監察官報告，這起荒唐的部隊集體竊案才曝光，該名陳姓連長去年3月也被依違反陸海空軍刑法結夥攜帶兇器竊盜罪，判9月徒刑且不予緩刑。