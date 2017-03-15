| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
五河局疑涉弊案 政風主任等人遭聲押 經典賽Live》荷蘭強攻敲四轟 大幅領先古巴
 首頁 > 社會

「只喝一瓶啤酒不會超標？」他酒測超標近3倍

2017-03-15  12:08

〔記者林嘉東／基隆報導〕潘姓闖紅燈被巡邏警攔下時渾身酒味；受測時卻信心滿滿，「我只喝一瓶啤酒不會超標！」；未料，一測竟高達每公升0.61毫克」，反狐疑問警：「怎麼可能喝一瓶啤酒就超標了？」結果，潘不僅被依公共危險罪嫌究辦，還多收了一張闖紅燈罰單，直呼：「虧大了！」

基隆市警四分局中山派出所巡佐戴玉龍、警員張森今天凌晨近3時許，巡邏至基隆市中山區中山一路、成功二路口，見一名男騎士臉色紅潤，戴、張2人欲上前盤查，男騎士馬上闖紅燈，2員警分騎警騎，尾隨在後，追至仁愛區愛三、南榮路口才攔下闖紅燈的39歲潘姓男子。

潘男表示，他被攔前與與朋友在超商敘舊，才喝了一瓶啤酒，自信不會超過0.25毫克酒測值，但看到自己吹的呼氣酒測值，竟高達每公升0.61毫克，超過標準直很多，接近3倍，潘男狐疑反問警，「怎麼可能喝一瓶啤酒就超標了？」

張員追問潘為何闖紅燈？潘竟說，他剛剛是看左右都沒有車，貪圖方便才闖紅燈，並不知被警方發現違規，沒想到酒駕，又因自己闖紅燈被警方攔下。警訊後，除依公共危險案將潘移送法辦外，還補開潘一張闖紅燈罰單，讓潘直呼：「虧大了！」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 潘姓男子酒駕被攔信心滿滿不會超標，未料高達0.61毫克。（記者林嘉東翻攝）

    潘姓男子酒駕被攔信心滿滿不會超標，未料高達0.61毫克。（記者林嘉東翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧青醬烤雞腿
輕鬆煮✧高麗菜飯
開胃菜✧漬烤香蔥
這樣燙蝦更Ｑ彈！
轉寄

標題：「只喝一瓶啤酒不會超標？」他酒測超標近3倍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.