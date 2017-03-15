「只喝一瓶啤酒不會超標？」他酒測超標近3倍

2017-03-15 12:08

〔記者林嘉東／基隆報導〕潘姓闖紅燈被巡邏警攔下時渾身酒味；受測時卻信心滿滿，「我只喝一瓶啤酒不會超標！」；未料，一測竟高達每公升0.61毫克」，反狐疑問警：「怎麼可能喝一瓶啤酒就超標了？」結果，潘不僅被依公共危險罪嫌究辦，還多收了一張闖紅燈罰單，直呼：「虧大了！」

基隆市警四分局中山派出所巡佐戴玉龍、警員張森今天凌晨近3時許，巡邏至基隆市中山區中山一路、成功二路口，見一名男騎士臉色紅潤，戴、張2人欲上前盤查，男騎士馬上闖紅燈，2員警分騎警騎，尾隨在後，追至仁愛區愛三、南榮路口才攔下闖紅燈的39歲潘姓男子。

潘男表示，他被攔前與與朋友在超商敘舊，才喝了一瓶啤酒，自信不會超過0.25毫克酒測值，但看到自己吹的呼氣酒測值，竟高達每公升0.61毫克，超過標準直很多，接近3倍，潘男狐疑反問警，「怎麼可能喝一瓶啤酒就超標了？」

張員追問潘為何闖紅燈？潘竟說，他剛剛是看左右都沒有車，貪圖方便才闖紅燈，並不知被警方發現違規，沒想到酒駕，又因自己闖紅燈被警方攔下。警訊後，除依公共危險案將潘移送法辦外，還補開潘一張闖紅燈罰單，讓潘直呼：「虧大了！」

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆