拖吊過程疑似刮壞保桿？網友正反面意見不同

2017-03-15 11:52

〔記者王駿杰／新竹報導〕一名網友今發現新竹市警局與委外業者執行拖吊業務時，疑似損傷到被拖吊車的保險桿底部，大塊碎片被業者撿走，該網友將過程拍下PO上臉書，提醒車主領車時要詳細檢查，卻引發兩派網友激論，有人認為「自己愛違規，活該」，也有人覺得「違規和破壞車子是兩碼子事。」

警方指出，拖吊車是委外單位，標準程序是員警先到場拍照，接著貼封條，隨後在地上留字，最後架上輪子，全程都會拍照錄影採證，並提醒業者細心作業，以免爭議，提醒民眾領車前要先檢查車子是否有損壞，只要舉證、查證，都能向拖吊業者求償。

一名網友今天上午行經竹蓮市場附近，看見警方與拖吊業者正在執行勤務，疑似不慎損傷到被拖吊車的保險桿底部，當下業者撿走大塊碎片，留下小碎片，立刻將現場狀況拍下，上傳臉書社團「新竹爆料公社」，提醒車主領車時要詳細檢查。

該PO文引發網友熱議，紛持正反面觀點，不少網友回應「一點交通守法的觀念都沒有，被拖吊活該，為了交通順暢希望警察機關加強取締拖吊，保障用路人權利及安全」、「你不違停又怎麼會怕車子被拖壞呢？違停講話很大聲...。」

但也有網友認為「違規歸違規，損壞車輛還是要賠」、「違規的確該拖，但不代表車應該被破壞」、「車主可以要求提供拖吊過程影片。」