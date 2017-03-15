愛上80歲鄰長 竟淹死他堂嬸

2017-03-15 11:50

〔記者項程鎮／台北報導〕桃園市60歲婦人劉金香愛上80歲曾姓老鄰長，碰到曾男78歲堂嬸曾彭桂蘭，2人因曾男問題早有嫌隙，一言不和扭打起來，劉婦壓坐在曾婦肚子上，將她的頭壓進水深約10公分的水溝溺死，最高法院維持高等法院見解，依殺人罪判處劉女14年徒刑確定。

判決指出，劉婦曾在曾翁家中擔任看護，照顧他行動不便的妻子，對曾翁產生情愫，前年11月5日清晨4點多，她到祠堂找曾翁未果碰到曾男堂嬸，2人從祠堂打到外頭溝渠，竟把曾婦淹死在水溝裡。

劉婦否認殺人，只承認互毆，不過，法醫研究所解剖報告指出，曾婦是生前溺水窒息導致呼吸衰竭死亡，體內驗出有矽藻及泥水，且全身有多處傷痕；此外，鄰居也目睹案發後，劉婦穿雨衣離去，還曾起疑：「怎麼沒下雨還穿雨衣。」

法官認為，劉婦本來只是打架傷害曾婦，因一時情緒激動轉化為「不確定故意殺人」，雖然不是直接故意殺害對方，但仍造成殺人的結果，審酌她過去沒有前科，依殺人罪判處她14年徒刑，上訴後被最高法院駁回。