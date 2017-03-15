暗爽偷到3萬夢幻潮鞋... 真相卻讓他捶心肝

2017-03-15 11:51

〔記者曾健銘／新北報導〕38歲無業的黃姓毒蟲，因為缺錢添購新鞋，日前晚間在新北市泰山區的住家附近閒晃，在中華街一處民宅門口前，誤將一雙時髦又帥氣的Adidas潮鞋誤認為是時下最夯、每雙要價3萬多元的「Adidas Yeezy」，偷走後再跑到暗巷內直接換上，失主發現愛鞋遭竊氣得報案，警方經連日追查，日前將黃男約談到案，黃男得知涉險偷竊的潮鞋並非心屬的夢幻潮鞋，還因此背上刑責，大嘆：「真不划算，早知道不偷了！」

新莊分局表示，當時接獲民眾報案立即展開追查，鎖定有毒品、強盜、竊盜前科的黃男，日前持搜索票前往其住家逮人，孰料黃男堅不開門，最後從後窗逃逸，警員入內搜索後找到失竊的潮鞋，黃男自知難逃法網，事後也主動到案。

黃男到案時供稱，事後上網查詢，才知道自己偷的潮鞋是僅是「Adidas Tubular」，雖然一雙要價也要5千元，但與傳說中的夢幻潮鞋「Adidas Yeezy」仍有段差距，直嘆：「早知道不偷了！」警訊後依竊盜罪嫌將他移送法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆