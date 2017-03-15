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少年不堪凌虐跳海溺斃 施虐者判賠少年父母 624萬元

2017-03-15  11:43

〔記者黃建華／高雄報導〕2015年1月12日凌晨，高雄港發生19歲賴姓男子落海溺斃案，高雄港警總隊漏夜查知賴男其實是被「報案人」何姓男子等人尋仇強押到前鎮漁港毆打，賴男不堪凌虐跳海逃生才溺斃，賴男父母怒告何男並求償，高雄地院一審，為首的何男被依剝奪行動自由致人於死罪7年6月，另民事則判賠賴男父母共6百24萬餘元。可上訴。

這起跳海逃生溺斃命案，肇因三民區「覆鼎金」與前鎮區「草衙」地區兩邊青少年聚眾鬥毆尋仇逞兇，強押毆打被害人致跳海不幸溺斃。

2015年1月12日凌晨3時30分，高雄港警總隊西岸碼頭中隊獲報，西岸碼頭有人落海，經通報消防隊打撈，兩個小時後雖救起落海的賴姓男子（19歲），可惜已回天乏術。現場報案的何姓（23歲）男子被警方查出其實就是加害人，因不滿被害人賴男砍傷友人，夥同10餘人強押賴男至前鎮區一處宮壇毆打凌虐，1 月12日凌晨2 時許再強押賴男至前鎮漁港，剝奪其行動自由並加以毆打，賴男受不了凌虐，於同日凌晨2 時37分許趁隙跳海逃離，卻因受傷體力不支溺斃。

何男與涉案十多同夥後來都被警方逮捕送辦。

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  • 漁港監視器影像可看出左邊有人在追逐。（資料照／記者黃建華翻攝）

    漁港監視器影像可看出左邊有人在追逐。（資料照／記者黃建華翻攝）

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