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罵人「不要臉」觸法 法院判罰3千

2017-03-15  11:38

〔記者林嘉東／基隆報導〕馮姓婦人與何姓鄰居起口角，一時惱怒，在社區中庭大罵何婦「不要臉」。基隆法院認定「不要臉」有輕蔑、嘲諷、鄙視等意涵，貶損何婦的尊嚴及評價，依公然侮辱罪判罰馮3千元。

判決指出，65歲馮婦與何婦是成功一路光華國宅社區鄰居，去年7月間某日上午，2人在社區中庭為細故起口角。馮被控罵當眾罵何婦：「不要臉」，何婦不堪受辱，報警怒告何婦公然侮辱。

檢察官調查時，馮婦否認罵人，反指控何婦罵她「妳像一條狗一樣」，但馮婦並未提告何婦罵她。

由於馮罵人何「不要臉」時，有王姓證人出面證稱，「有聽到馮罵何不要臉」。檢方因此依公然侮辱罪嫌起訴馮婦。法院認為，罵人「不要臉」有輕蔑、嘲諷、鄙視、使人難堪的意涵，讓人感到難堪與屈辱，而影響何的社會地位評價，因此依公然侮辱罪判罰馮婦3千元罰金。

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  • 一字千金！ 婦人當眾罵人不要臉，基隆地院依公然侮辱罪，判罰馮婦3千元罰金。（記者林嘉東攝）

    一字千金！ 婦人當眾罵人不要臉，基隆地院依公然侮辱罪，判罰馮婦3千元罰金。（記者林嘉東攝）

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