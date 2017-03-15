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Lamigo桃猿前新人王 週刊爆：他酒後疑猥褻女大生

綽號「蛙人」的前Lamigo桃猿隊內野手郭修延，竟在上月酒後涉嫌爬進女大生宿舍企圖性侵，遭球團開除永不錄用。（資料照，記者林正堃攝）

2017-03-15  11:34

〔即時新聞／綜合報導〕綽號「蛙人」的前Lamigo桃猿隊內野手郭修延，在7日被球團突然宣布開除，並永不錄用，讓球迷議論紛紛，現在解約原因曝光，郭修延竟在上月酒後涉嫌爬進女大生宿舍企圖性侵。

根據《壹週刊》報導，現年31歲的郭修延被踢爆，涉嫌趁大部分隊職員前往日本石垣島與羅德隊進行交流賽時，在酒後涉嫌爬到其他樓層的窗台，侵入女大生所租的房間，郭修延眼見房間僅有一名女大生在睡覺，竟起色心對女大生進行猥褻行為，女大生驚醒後放聲尖叫，郭修延見狀逃離現場，女大生報警逮人。

Lamigo桃猿隊副領隊浦韋青低調表示針對其行為，已對他做出開除的最嚴厲處分，其餘的就交給司法解決，對於此事件的發生，浦韋青除表遺憾，也強調會加強球員宿舍管理和宣導。

郭修延在2013年正式加盟Lamigo桃猿隊，因曾當過兩棲蛙人而得到外號「蛙人」，職棒首季就獲得新人王的殊榮，但隨後受到上場空間受到擠壓，近年多在一二軍上下，職棒生涯4年留下了一軍出賽155場，打擊率2成82，2支全壘打的紀錄。

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