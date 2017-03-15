尋人無國界 高市警跨海菲律賓尋獲失蹤少年
2017-03-15 11:00
〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名林姓學童7年前達國小入學年齡，新生報到卻缺席，高雄市警少年隊前年才接獲教育局通報，查訪林童家裡，才知林母為菲律賓籍，多年前與林父離婚後帶走林童，去向不明，少年隊鍥而不捨尋人，最近從臉書（Facebook）以林童的英文名比對出疑似林童和母親照片，經林童父親指認無誤，透過刑事局駐菲國專員王智勇與當地政府確認林童在菲國無誤，才結束這起跨海尋童任務。
少年隊是在民國104年7月受理學校通報高市某國小林姓學童，於民國99年適新生報到年齡卻未入學，為了解林生確定是否死亡、失蹤、搬遷、越區就讀…等因素，以保障學生受教權益，警方遂積極展開協尋。
少年警察隊校責區小隊長汪瑞呈率偵查佐李偉郎，多次前往林姓少年居住處所查訪，經瞭解林童父母於87年結婚，母親為菲律賓國籍，婚後育有一女後再生林童，姊弟2人關係良好。
惟對林生的下落，其父僅表示與妻子離婚後，林姓少年就被媽媽帶走了，不知道去處，警方在詢問鄰里長及住家街坊未有具體資訊，又無法確認林父的說詞是否屬實，協尋作為一度陷入膠著。
不過，汪、李二員並不灰心，對林童的母親曾居住及工作地點可能認識的朋友，特別是菲律賓籍的同鄉友人逐一查訪，最後利用林童英文姓名上網查詢等方法，終於最近透過網路FB縮小範圍鎖定對象，查到菲律賓發現有疑似該名少年之相片及化名，經提示網路FB上之相片供少年父親及其胞姊指認確定是林姓少年，而相片中林童身旁婦女即為其母親無誤。
警方為確認此一訊息，透過市警局外事科及刑事警察局，聯繫刑事局駐菲律賓聯絡官專員王智勇，經其與當地政府交涉後得知協尋之林姓少年確在菲國無誤，這起尋童任務宣告結束。
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