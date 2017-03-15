網遇辣妹女大生？ Q版海笑法師發威阻詐！

前金分駐所員警扮的海笑法師宣導「反詐騙」，讓不少人會心一笑，印象深刻。（記者黃建華翻攝）

2017-03-15 10:17

〔記者黃建華／高雄報導〕70歲大叔「網遇」20歲辣妹女大生搭訕，以為天外飛來豔福，其實是接到LINE色情詐騙老梗，這位大叔為了想與辣妹碰面，進一步交往，被騙去超商購買遊戲點數，還好前金所吉祥物『前進貓』及Q版海笑法師宣導「反詐騙」發威，超商店長及時報警阻詐，陳翁才驚覺差點被騙。

高市一名陳姓大叔本月13日收到火辣低胸妹傳LINE交友，對方自稱女大生急需要貸款繳學費，並裝可憐要當大叔乾女兒，陳男想邀約見面，但女大生卻開口需購買超商點數才能「進一步」。

陳男14日下午15時30分立刻至全家超商購買3千元點數，女店長想到日前警方防詐騙傳單宣導上有警方扮的海笑法師所說：「衝動買點數，當心換悲劇」「一切都是假的！」，機警報案請警方協助勸說。

員警判斷是LINE色情詐騙老梗，解說此種詐騙手法是專人在網路社群與通訊軟體放上美女火辣照片要求加LINE聊天，等加入LINE好友後，再由另1名歹徒偽裝成美女主動表示有兼職援交，在雙方談妥價格後，再要求操作ATM提款機或購買遊戲點數卡如Gash、MyCard，等到被害人發現時只能換「杯具」（悲劇）了，陳男在警方阻止他被騙時，詐欺集團遲遲沒收到陳男購買的點數卡密碼，研判騙不成，竟來電恐嚇要叫黑道堵人，陳男這才驚醒是騙局一場，差點錢入虎口，直說謝謝警方及店長。

70歲陳男「網遇」20歲辣妹女大生搭訕，以為天外飛來豔福，其實是接到LINE色情詐騙老梗，他為了想與辣妹碰面，進一步交往，被騙去超商購買遊戲點數，還好前金所吉祥物『前進貓』及Q版海笑法師宣導「反詐騙」發威，超商店長及時報警阻詐。（記者黃建華翻攝）