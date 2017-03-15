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一句「看三小」變大亂鬥 8少年涉砍人被逮

2017-03-15  09:47

〔記者黃建華／高雄報導〕一句「看三小」引發大亂鬥！高雄市博愛二路「享溫馨KTV」前，今天凌晨爆發喋血鬥毆衝突，8名少年涉嫌分持西瓜刀、安全帽與球棒、鐵管，圍殺李姓男子，警方快打部隊及時趕抵將受傷的李男送醫，並逮捕黃姓、吳姓等8名涉案未成年男子，初步調查，全案肇因雙方互看不順眼，訊後依傷害罪嫌送辦。

今（15）日凌晨0時33分許，鼓山警分局接獲報案，稱博愛二路KTV前，有人打架滋事，隨即調度線上快速打擊部隊，迅速抵達現場，逮捕滋事少年8人，並在現場花圃起獲滋事用的球棒、西瓜刀等凶器。

警方調查，李姓被害人與公司同仁先到漢神巨蛋參加公司所舉辦的春酒晚宴後，轉往博愛二路上的KTV續攤；李姓被害人與前女友現為同事，前女友在酒席間因酒醉鬧情緒，以致一行人結束歡唱準備離開KTV；李男步出KTV在人行道上，與吳男一行人擦身而過時，因一句「看三小」遭吳男及其友人毆打，導致頭部及胸部等多處挫傷，經救護人員送醫後無大礙。

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  • 警方在KTV外的花圃起獲毆鬥滋事的西瓜刀、球棒與鐵管等凶器。（記者黃建華攝）

    警方在KTV外的花圃起獲毆鬥滋事的西瓜刀、球棒與鐵管等凶器。（記者黃建華攝）

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