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馬英九遭起訴 司法院：遵守審判獨立

司法院秘書長呂太郎。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-03-15  09:45

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對前總統馬英九因洩密案昨確定遭台北地方法院檢察署起訴一事，司法院秘書長呂太郎表示，不就個案內容發表評論，他相信所有法官都會按平常心辦理、遵守審判獨立、也不容許政黨介入。呂太郎強調，他相信「目前審判獨立應該是非常落實」。

呂太郎上午赴立法院備詢前受訪時做上述表示。呂太郎表示，依據自己從事司法工作的經驗，沒有所謂辦藍不辦綠、辦綠不辦藍的問題，希望社會也不要過度解讀。

另一方面，針對補提名的監察委員曾宣示要對司法院進行不適任法官淘汰的問題，呂太郎說，貪汙或不敬業的不肖法官，在現有法律規範中都有相關淘汰機制，若有足夠事證，司法院會依照現有法律辦理，但若沒有個案，「司法院不贊同以一般性概念對法官清廉能力加以批評」。

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