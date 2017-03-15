馬英九遭起訴 司法院：遵守審判獨立
2017-03-15 09:45
司法院秘書長呂太郎。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔記者彭琬馨／台北報導〕針對前總統馬英九因洩密案昨確定遭台北地方法院檢察署起訴一事，司法院秘書長呂太郎表示，不就個案內容發表評論，他相信所有法官都會按平常心辦理、遵守審判獨立、也不容許政黨介入。呂太郎強調，他相信「目前審判獨立應該是非常落實」。
呂太郎上午赴立法院備詢前受訪時做上述表示。呂太郎表示，依據自己從事司法工作的經驗，沒有所謂辦藍不辦綠、辦綠不辦藍的問題，希望社會也不要過度解讀。
另一方面，針對補提名的監察委員曾宣示要對司法院進行不適任法官淘汰的問題，呂太郎說，貪汙或不敬業的不肖法官，在現有法律規範中都有相關淘汰機制，若有足夠事證，司法院會依照現有法律辦理，但若沒有個案，「司法院不贊同以一般性概念對法官清廉能力加以批評」。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
社會‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝
- 買辦政治結構變化？傳連戰5月中國行「被取消」
- MLB》胡智為遭金鶯砲轟 失掉熱身賽第1分
- 台股開盤下跌2.92點 報9741.29點
- 花蓮南濱路拓寬做一半 恐成瓶頸
- 故宮消合社解散 1.7億自肥金不願還
- 要洪秀柱徹查！ 郝龍斌直指黨魁選舉有人作弊...
- 失憶18年…幽靈癌女獲新身分
- 符環評承諾 彰縣籲台化另申請許可
- 經典賽》回嗆桃猿 廖正井：球員不是你生出來的
- 小英宴客討論2018 代理縣長提醒宜蘭有強敵...
- 無端遭中國封殺 女星自認倒楣
- （影音）早安少女組挑戰拉霸 派新成員試手氣
- 馬被起訴 法界：意料之內
- 蘭展組合盆栽雙冠王 仁德亮相
- 包租包管社宅公告 政府補助租金
- 高橋一生鼻子留疤 險退演藝圈
- 小檔案：清水地熱公園
- NBA LIVE》林書豪24分、5助攻無用 籃網不敵雷霆
- 疑帶球閃婚 兒童台「最正姐姐」傳出被冷凍
- 市府首創 社宅設健康關懷服務站
- 曾拍夢想中繼站 視障街頭女藝人落軌無大礙
- 《自由廣場》馬英九功過 國民黨烏鴉說話
- 經典賽》波多黎各今戰多 前猿投羅曼先發
- 自揭瘡疤「沒什麼好羞恥的」 影帝哥哥完成戒酒治療
- 《自由廣場》網路酸民與企業發展
- 《美女與野獸》大馬延期上檔 台灣明照常播映
- 日職》投1局失1分 廖任磊中繼成功
- 順藥納疼解今年上市 估明年拿下2-4億元市場
- 歌手喬丹魂上身 400雙球鞋塞爆房間
- 如廁文化大變革！ 衛生紙要丟馬桶了
- 日治地政資料 新北靠7志工修復回春
- Tumi鋁合金旅行箱 輕巧滑順
- 北屏普悠瑪增班 4月起每天往返各2班
- 馬：會到法院 為公理奮鬥
- 開展花開少…台北玫瑰園 盛開再等兩週
- 九把刀再訪奇蹟之地 爽喊94狂
- 台北》補習班控教局 要求簽不犯法切結書
- 李進文／晚安以後
- 保時捷全球限量手機 全台3百支
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：馬英九遭起訴 司法院：遵守審判獨立
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分