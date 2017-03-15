碰！深夜轎車衝入新開店內 屋主全家嚇醒心好痛

正在睡夢中的屋主一家人，被飛來橫禍巨大聲響驚醒。（記者劉禹慶攝）

2017-03-15 08:47

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖馬公市文光路一家新開飲料店，今日凌晨突然遭白色轎車直接衝入，不僅店內物品毀損一地，連擺放人行道上機車也遭殃，屋主一家人則在睡夢中驚醒，看見新店面目全非，心痛不已，隨後忙於清理善後，一夜無法成眠。

警方調查指出，由林姓男子駕駛的白色轎車，今日凌晨零時38分，載一名男性友人，由文光路清江大樓旁巷道自西往東方向行駛，並在文光路左轉往北方向行駛，不料車頭卻未左轉，直接衝往對面新開飲料店，先將停放在店門前機車撞毀，隨後衝入店內，導致設施多處損毀。

由於深夜衝入店內發出巨響，將在睡夢中的屋主一家人嚇醒，鄰居們也感受到巨大聲響，紛紛外出查看，面對殘破現場，屋主也不知所措，陳姓駕駛與乘客並未受傷，經警方酒測值為0；陳男警訊時供稱，是煞車失靈無法控制，才會失速直衝飲料店，詳細肇事原因由警方調查中，隨後請來吊車將轎車拖出，現場滿目瘡痍。

至於人在家中睡、禍從天上來的飲料店老闆一家人，除了飽受驚嚇、徹夜整理善後外，更必須面對殘破家園重建、店面短期無法營業的窘境，讓一家人無語問蒼天，初步估計財物加上無法營業損失，恐將上百萬元，未來還得向陳姓駕駛求償，但短期內門戶洞開，加上心理受到驚嚇，恐將近期內都無法好眠。

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