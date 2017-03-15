涉建商行賄弊案 北市建管官員1收押1交保
2017-03-15 06:38
〔記者陳慰慈／新北報導〕晶鑽建設股份有限公司遭檢舉，於申請建案執照及土地重劃區案過程中，行賄雙北公務員，檢廉昨展開第2波偵查，依涉犯貪污治罪條例約談台北市都發局專門委員黃建昌、建管處業務承辦人戴一貫及代辦跑照業者李勝輝3人，檢方今天凌晨訊後，依涉犯重罪，有串證之虞將戴、李男聲押禁見，黃男則20萬元交保。法官稍早裁定將戴男覊押禁見，李男30萬元交保。
檢廉調查，李勝輝於台北市內湖工業區新湖二路的建案申請相關執照過程中，涉嫌擔任晶鑽建設白手套，行賄台北市建管處前主秘、現任台北市政府都市發展局專委的黃建昌，及建管處公務員戴一貫，因此昨指揮法務部廉政署，至台北市都發局與建管處搜索黃、戴男辦公室，及李勝輝辦公室、住所等5處搜索，帶回黃、戴、李男3人及2名證人。
檢廉上月21日展開第一波行動，搜索黃、戴男及新北市地政局副局長王聖文住處，並至台北市政府、新北市政府調閱相關卷證資料，不料住處遭搜索後，王當天下午3時許就從住處跳樓輕生，遺書提及「我沒有拿某某某、某某某的錢」，引發輿論譁然，讓此件貪瀆案格外引人矚目。
辦案人員指出，除晶鑽建設外，李勝輝還幫多家建商代辦跑照業務，懷疑黃、戴涉嫌收賄恐不止內湖工業區一案，將全面清查2人經手建案，以釐清案情，全案擴大偵辦中。（07:12更新）
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝
- 馬王政爭不是因馬金體制！楊實秋：是金馬體制
- 符環評承諾 彰縣籲台化另申請許可
- 頭城農會選舉 三巨頭連任
- 《自由廣場》透視偽藥風波與健保藥價
- 愛奇兒單車環島抵台南 鄉親力挺
- Kobe預言奪冠 南光國小辦到了
- 限量版超跑全配超便宜 竟是要拿來燒掉的…
- 《徵文啟事》360行工作照
- 司改會議》建置國家級鑑識中心 法部「堅定反對」
- 歐巴馬對台軍售喊停 川普政府擬加碼
- 林明溱︰快修三輸惡法 勿再閉門造車
- 三環路路平 下月中旬完工
- 包租包管社宅公告 政府補助租金
- 外交關係惡化 艾爾段再度砲轟荷蘭
- 馬王政爭衍生官司一串
- 富比世︰馬爾他騎士團 可能與台建交
- 經典論戰》F組宛如國家盃世界大賽
- 寬庭春夏美學 部落野性美
- 川普女婿家族中資交易 國安影響難避嫌
- 加稅房市冷 去年持有稅收超出交易稅7成
- 竹市國小畢業考提早 家長憂孩子玩3週
- 28件都更案領拆照 5案未報拆除計畫
- 「自己沒關說」王金平：尊重司法處理
- 如廁文化大變革！ 衛生紙要丟馬桶了
- 情人節鬧分手 「大姨媽」惹的禍
- 寵物留青瓦台 朴槿惠挨控虐狗
- Tumi鋁合金旅行箱 輕巧滑順
- 崔小萍追思會 開放粉絲致意
- 保時捷全球限量手機 全台3百支
- 月薪6萬 左投洪宸宇變兄弟
- 范冰冰狠砍2百萬 被爆砸3250萬來台買船訂終身
- 〈幸福補習班〉愛錯 就要斷．捨．離
- 兩岸監督條例 時力籲立院儘速排審
- 冷眼集》檢方漏了馬的更大罪狀
- 柯：九月力推東區門戶計畫
- 玩具醫生巧手 偏鄉童喜獲禮物
- 歐洲法院裁定 公司可禁員工戴頭巾
- 美職》大聯盟春訓bye 張進德回小聯盟
- 跟進蘇格蘭 北愛也倡脫英公投
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：涉建商行賄弊案 北市建管官員1收押1交保
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分