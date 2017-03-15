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「小王爺」陳麗麗 驚傳腦溢血驟逝 涉建商行賄弊案 北市建管官員1收押1交保 最夯的債券基金理財術
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涉建商行賄弊案 北市建管官員1收押1交保

2017-03-15  06:38

〔記者陳慰慈／新北報導〕晶鑽建設股份有限公司遭檢舉，於申請建案執照及土地重劃區案過程中，行賄雙北公務員，檢廉昨展開第2波偵查，依涉犯貪污治罪條例約談台北市都發局專門委員黃建昌、建管處業務承辦人戴一貫及代辦跑照業者李勝輝3人，檢方今天凌晨訊後，依涉犯重罪，有串證之虞將戴、李男聲押禁見，黃男則20萬元交保。法官稍早裁定將戴男覊押禁見，李男30萬元交保。

檢廉調查，李勝輝於台北市內湖工業區新湖二路的建案申請相關執照過程中，涉嫌擔任晶鑽建設白手套，行賄台北市建管處前主秘、現任台北市政府都市發展局專委的黃建昌，及建管處公務員戴一貫，因此昨指揮法務部廉政署，至台北市都發局與建管處搜索黃、戴男辦公室，及李勝輝辦公室、住所等5處搜索，帶回黃、戴、李男3人及2名證人。

檢廉上月21日展開第一波行動，搜索黃、戴男及新北市地政局副局長王聖文住處，並至台北市政府、新北市政府調閱相關卷證資料，不料住處遭搜索後，王當天下午3時許就從住處跳樓輕生，遺書提及「我沒有拿某某某、某某某的錢」，引發輿論譁然，讓此件貪瀆案格外引人矚目。

辦案人員指出，除晶鑽建設外，李勝輝還幫多家建商代辦跑照業務，懷疑黃、戴涉嫌收賄恐不止內湖工業區一案，將全面清查2人經手建案，以釐清案情，全案擴大偵辦中。（07:12更新）

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  • 台北市都發局專委黃建昌。（記者王藝菘攝）

    台北市都發局專委黃建昌。（記者王藝菘攝）

  • 北市建管處建照核發業務承辦人戴一貫（圖中）。（記者王藝菘攝）

    北市建管處建照核發業務承辦人戴一貫（圖中）。（記者王藝菘攝）

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