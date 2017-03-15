萬元密室竊案 禮貌賊留字條：對不起
〔記者王捷／台南報導〕台南發生一起「萬元密室竊案」，陳姓男子在租屋處存放近2萬元現金，月初失竊，當時房門與窗戶有上鎖，令陳男懷疑，是同層房客潘姓男子所為，卻苦無證據，便在租屋處的公布欄貼出「再不還錢就報警」告示；當晚門縫下就出現一張「對不起、會還錢」的字條，字條傳了約半個月，陳男趁竊嫌塞字條瞬間開門逮人，果真竊嫌是潘男，警方比對字跡後今日宣告破案。
32歲的潘男有竊盜前科，目前還在待業中，疑似靠家人接濟過活。3月初，他發現陳男常忘記鎖門，加上租屋處內沒有監視器，趁著陳男出門時，到房間行竊，偷走皮包內的現金1萬9000元，反鎖扣上陳男的房門，製造密室竊案現場，又潛回自己房間。
陳男返家後發現，皮包不翼而飛，懷疑是鄰居潘男所為，但沒有證據指認，只好在租屋處的客廳告示板上張貼公告，希望小偷能還錢，否則要與房東一起報警。
豈料，當晚「小偷」就寫紙條塞進陳男房門縫，希望事情不要鬧大，會想辦法還錢。如此囂張行徑，讓陳男氣炸了，又在公佈欄張貼字條，要與「小偷」見面拿錢。
但「小偷」不斷拖延還錢時間，兩人的紙上訊息傳了快半個月，讓陳急著想親自逮到人，每每見字條從門縫中出現，就開門抓「小偷」卻一直落空。
某次，陳男與潘男在租屋處共用客廳碰面，潘男向陳詢問，餐桌上的一袋蘋果是否為陳男所有，陳男否認，不久陳就發現蘋果消失了，餐桌只剩下一張字條，寫著「蘋果我吃了，肚子餓沒錢吃飯」，陳男比對了字跡發現，潘男字跡與「小偷」相似。
為證實「小偷」就是潘男，14日陳男請假整天在房間等字條，等到字條塞進門縫的瞬間立即開門，果然發現來不及逃跑的潘男，陳拉住潘，通知房東，三人一起到派出所做筆錄。
陳男提供「蘋果」字條與「道歉」字條給警方參考，潘男起初否認，但警方認為字跡上有多處吻合，最後潘男才坦承犯案，訊後警方將潘男依竊盜罪嫌函送地檢。
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