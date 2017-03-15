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老計程車司機昏迷車內 恐有性命之虞

2017-03-15  00:08

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市八德路174巷內一處民宅，昨日深夜11時左右，有住戶發現一輛計程車停擋在大門車輛出入口前，探視發現有司機昏迷在駕駛座，經報請警消前往協助，才知計程車司機早已無呼吸心跳，但仍送往醫院急救。

警方今日凌晨現場查勘，查知王姓司機已69歲，車內並無燒炭或留有遺書，初步判定是生理因素造成，全案現由警方處理中。

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  • 計程車司機被發現昏迷車內已無吸吸心跳。（記者劉慶侯攝）

    計程車司機被發現昏迷車內已無吸吸心跳。（記者劉慶侯攝）

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