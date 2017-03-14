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CR-V撞傷保時捷 慘賠247萬
2017-03-14 23:50
〔記者王定傳／新北報導〕張姓男子去年6月開著HONDA CR-V休旅車行經桃園文化二路與龜山一路路口時，違規左轉，害駕駛PORSCHE CAYENNE休旅車的饒姓男子閃避不及撞上，雖無大傷，但饒的愛車受損嚴重，光工資就40萬，提訴求償，由於張左轉時，距離饒只有10公尺，饒無過失，新北地院法官認定張應負全部責任，判賠247萬元。
據了解，張男的HONDA CR-V也算新車，是104年間出廠，依網路資料，當時車價約85萬元起跳，若以他要賠償的金額換算，幾乎等同他要買3台HONDA CR-V。
本案發生於去年6月15日下午3時許，張男左轉的路口，明明已設有禁止左轉號誌，他仍繼續左轉，害饒男閃避不及直接撞上，衝擊力之大，連安全氣囊爆開，所幸並無大傷。
但車損嚴重，饒算了一算，他的車頭完全變型，維修含零件就要247萬餘元，折舊後也有158萬餘元，加上工資40萬、營業稅12萬餘元總計167萬餘元，且愛車遭撞後價值因此貶損80萬元，求償247萬。
張男當然無法接受，他認為當時自己有減速，饒仍直直撞上來，也有未注意車前狀況疏失，應負二至三成責任，他並指饒更換的部分零件並無修理必要。
但法官認為，饒更換的如左前大樑總成、發電機、引擎腳等，都與車禍有關，饒求償167萬餘元部分准許，車價貶損部分，依鑑定，饒的PORSCHE CAYENNE TURBO 4806cc.休旅車當時價值390萬，貶損80萬，加上張違規左轉時，與饒的車只有10公尺，饒無法閃避，並無疏失，張要負全部責任；可上訴。
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