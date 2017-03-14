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涉建商行賄弊案 北市都發局專委移送複訊不發一語

2017-03-14  23:54

〔記者陳慰慈／新北報導〕晶鑽建設股份有限公司遭檢舉，於申請建案執照及土地重劃區案過程中，行賄雙北公務員，台北市都發局專門委員黃建昌、建管處業務承辦人戴一貫、新北市地政局副局長王聖文被捲入弊案，王以死明志自清未收錢，晶鑽建設實際負責人李嘉詳則遭收押，檢廉今展開第二波偵查，約談黃、戴男及代辦跑照業者李勝輝3人到案說明，黃、戴男晚間9時許起陸續移送新北地檢署複訊，面對記者提問：「有沒有收賄？」、「收多少錢？」均不發一語，快步走入偵查庭。

檢廉調查，李勝輝於台北市內湖工業區新湖二路的建案申請相關執照過程中，涉嫌擔任晶鑽建設白手套，行賄台北市建管處前主秘、現任台北市政府都市發展局專委的黃建昌，及建管處公務員戴一貫，因此今天上午指揮法務部廉政署，至台北市都發局與建管處搜索黃、戴男辦公室，及李勝輝辦公室、住所等5處搜索，帶回黃、戴、李男3人及2名證人。

檢廉上月21日展開第一波行動，搜索黃、戴男及王聖文住處，並至台北市政府、新北市政府調閱相關卷證資料，不料住處遭搜索後，王當天下午3時許就從住處跳樓輕生，遺書提及「我沒有拿某某某、某某某的錢」，引發輿論譁然，讓此件貪瀆案更加引人矚目。

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  • 晶鑽建設股份有限公司遭檢舉，於申請建案執照及土地重劃區案過程中，涉嫌行賄雙北公務員，廉政署約談台北市都發局專委黃建昌，訊後移送新北地檢署複訊。（記者王藝菘攝）

    晶鑽建設股份有限公司遭檢舉，於申請建案執照及土地重劃區案過程中，涉嫌行賄雙北公務員，廉政署約談台北市都發局專委黃建昌，訊後移送新北地檢署複訊。（記者王藝菘攝）

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