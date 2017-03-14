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休旅車失控撞機車待轉區 驚險影片曝光

2017-03-14  23:01

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區今日晚間發生休旅車失控撞進待轉區的事故，55歲郭姓駕駛左轉時操作不當，導致車輛撞進待轉區，波及6輛機車5人輕傷送醫，警方初步調查，郭男並無酒駕，詳細事故原因仍待釐清，現在撞擊的驚險瞬間也曝光。

路口監視器顯示，當時數輛機車停在中正路往迴龍方向的待轉格，突然間對向車道1輛準備左轉的銀色休旅車突然偏離車道，直接衝往待轉區，雖然速度不快，但一行人仍來不及躲避遭撞上，讓目擊民眾直呼：「真的太可怕了！」

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  • 休旅車失控撞機車待轉區，現場一片混亂。（記者曾健銘翻攝）

    休旅車失控撞機車待轉區，現場一片混亂。（記者曾健銘翻攝）

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