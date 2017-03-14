快訊最夯的債券基金理財術
跌落北捷軌道視障女 新北街頭藝人紀錄片主角
2017-03-14 23:05
夢想中繼站 （正片）完整版
〔記者何玉華／新北報導〕台北捷運台電大樓站14日晚間發生視障女子摔落軌道的意外，所幸未發生傷亡，眼尖的新北市政府勞工局員工發現，是去年協助拍攝「夢想中繼站」身障街頭藝人紀錄片的廖翊婷，經緊急聯絡，確認翊婷已返抵永和家中，但頭部腫起且有受到驚嚇，稍晚已由和翊婷組成彈唱組合團體「翊聲陳諾」的陳諾媽媽協助前往永和耕莘醫院，接受頭部X光檢查，幸無大礙。
勞工局身障就業輔導科同仁余倩如說，翊婷很獨立，因有導盲犬帶路，進出捷運站都不會要求協助服務，雖然意外原因還有待釐清，但有鑑於過去曾經有民眾逗弄導盲犬造成分心，進而導致視障者跌落月台的前例，余倩如呼籲各界儘速建立「尊重工作中的導盲犬」觀念，否則很容易造成意外。晚間導盲犬協會訓練師，也特別利用翊婷前往醫院檢查的時候，同步安撫犬隻情緒。
這起意外發生在今晚傍晚6時左右，翊婷帶著導盲犬在捷運松山新店線台電大樓站候車，不明原因突然掉落軌道，導盲犬還留在月台上，列車緊急煞車後仍有兩節車廂從她上方駛過，現場驚叫連連。所幸翊婷反應機警，趴著躲過一劫，捷運站工作人員與乘客合力將她從列車車廂間空隙拉上來，松山新店線也迅速恢復正常行駛。
「青冥（台語視障者之意）帶狗 借過喔！」以響亮的嗓音，在擁擠的菜市場開出一條路，這是「夢想中繼站」的開場式。勞工局去年委託紀錄片導演蕭孟婷，長時間貼身跟拍廖翊婷、陳諾、李金韋、陳明偉4位身障街頭藝人，為了站上街頭奮鬥不懈的身影。紀錄片邀請當時服替代役的男星修杰楷擔任旁白，也邀請市長朱立倫參與首映記者會，希望讓社會大眾以尊重專業者的眼光，重新看見身障街藝，也讓身障者擁有更多元、更寬廣的職場可能性。
夢想中繼站 （正片）完整版
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 德州女議員提案 男性「打手槍、沒內射」需罰款
- 經典賽》他預賽守備神技連發 球迷：地表最強三壘手（影音）
- 一例一休爭議 賴清德低調謹慎
- 楚然／換位子
- 護照免簽指數排行 德國連霸、台灣下降2名
- 竹縣國中無桌球體育班 小6選手畢業無校可讀
- 〈廢核救家園〉福島核災區土壤改良？一切都是鉀的
- 看熱鬧？ 國家歌劇院參觀人數 是看表演的近20倍
- 03/14 各報重點新聞一覽
- 如廁文化大變革！衛生紙丟馬桶即日上路
- 台灣有望結交新盟國？《富比世》點名......
- 藝博館移動之錨展覽揭幕
- 自由廣場》遊走於大象之間，才會被踩死
- 李榮浩演戲被刁睜開眼 暴血管粗口回嗆導演
- 美在韓部署無人攻擊機 中國又有意見了
- 北檢起訴馬英九 國外媒體這樣看...
- 綠島遭排重油 綠委促修法最高罰3億
- 總統參訪台車 期勉當產業龍頭
- 聽障天使毛秀玲 設計夢想發光
- 力推氫能城市 綠能新經濟推廣大會19日高雄見
- 南投跳繩比賽 弓鞋國小創連3年「3冠王」紀錄
- 馬政爭不成反被訴 林俊憲：證明台灣有8年錯誤選擇
- 驚！李棟旭撲台急煞車 見面會宣布延期
- 核三廠消防員又遭欠薪 憤怒隊員揚言罷工
- 台北》促閒置屋釋出 推「包租代管」
- 無法參加WHA？ 陳時中：對世界是損失
- 好媳婦廣告詞惹議 廣告公司：女角大愛與社會期待差距大
- 陳思璇動感賣腿 揭密好身材養成術
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Tai Tzu-ying wins first All England Open title
- 中市仁愛之家與紅十字會合作 培訓照服人才
- 川習會 傳下月佛州登場
- 自製一夜干好簡單 便宜衛生又好吃
- 校園午餐稽查明啟動 培訓種子教師驗收食材
- 保育猛禽黑翅鳶落難 農夫巡田救起
- 安倍與沙國國王會談 支援擺脫石油依賴
- 綠委促政府積極替台發聲 林全提務實外交
- 上野樹里拒與偶像合作 惹火電視台
- 過期乳瑪琳流竄 桃市衛生局裁罰遠東油脂240萬元
- 台灣參與環太平洋軍演？馮世寬：樂見其成
- 務實！ 沒工作要養老婆2兒 網友給他4點建議…
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：跌落北捷軌道視障女 新北街頭藝人紀錄片主角
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分