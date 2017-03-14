跌落北捷軌道視障女 新北街頭藝人紀錄片主角

2017-03-14 23:05

〔記者何玉華／新北報導〕台北捷運台電大樓站14日晚間發生視障女子摔落軌道的意外，所幸未發生傷亡，眼尖的新北市政府勞工局員工發現，是去年協助拍攝「夢想中繼站」身障街頭藝人紀錄片的廖翊婷，經緊急聯絡，確認翊婷已返抵永和家中，但頭部腫起且有受到驚嚇，稍晚已由和翊婷組成彈唱組合團體「翊聲陳諾」的陳諾媽媽協助前往永和耕莘醫院，接受頭部X光檢查，幸無大礙。

勞工局身障就業輔導科同仁余倩如說，翊婷很獨立，因有導盲犬帶路，進出捷運站都不會要求協助服務，雖然意外原因還有待釐清，但有鑑於過去曾經有民眾逗弄導盲犬造成分心，進而導致視障者跌落月台的前例，余倩如呼籲各界儘速建立「尊重工作中的導盲犬」觀念，否則很容易造成意外。晚間導盲犬協會訓練師，也特別利用翊婷前往醫院檢查的時候，同步安撫犬隻情緒。

這起意外發生在今晚傍晚6時左右，翊婷帶著導盲犬在捷運松山新店線台電大樓站候車，不明原因突然掉落軌道，導盲犬還留在月台上，列車緊急煞車後仍有兩節車廂從她上方駛過，現場驚叫連連。所幸翊婷反應機警，趴著躲過一劫，捷運站工作人員與乘客合力將她從列車車廂間空隙拉上來，松山新店線也迅速恢復正常行駛。

「青冥（台語視障者之意）帶狗 借過喔！」以響亮的嗓音，在擁擠的菜市場開出一條路，這是「夢想中繼站」的開場式。勞工局去年委託紀錄片導演蕭孟婷，長時間貼身跟拍廖翊婷、陳諾、李金韋、陳明偉4位身障街頭藝人，為了站上街頭奮鬥不懈的身影。紀錄片邀請當時服替代役的男星修杰楷擔任旁白，也邀請市長朱立倫參與首映記者會，希望讓社會大眾以尊重專業者的眼光，重新看見身障街藝，也讓身障者擁有更多元、更寬廣的職場可能性。

夢想中繼站 （正片）完整版

