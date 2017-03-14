中國女觀光入境4次 今賣淫被逮

2017-03-14 23:32

〔記者邱俊福／台北報導〕33歲姜姓中國女子，本月1日以觀光名義入境後，今天下午赴北市安和路一家旅館賣淫，每次代價7000元，遭轄區北市警大安分局當場逮捕她與吳姓嫖客到案，並在旅館外逮捕負責接送的蘇姓車伕，分依社維法與妨害風化罪嫌送辦。

警方調查，姜女今年以來已第4次入境，每次停留兩周，除遊玩外，接受「a旺旺」應召站的安排，告知時間與地點後，由蘇男駕車載往性交易，每次7000元，分得4000元，而蘇男則每小時250元酬庸。

吳姓嫖客則說，從LINE的性交易訊息，打電話聯繫應召站後，便前往旅館等候，直至姜姓應召女抵達，雙方完成性交易。