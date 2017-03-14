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羅姓女子疑投資團購尿布詐財 家人報失蹤
2017-03-14 22:48
〔記者歐素美／台中報導〕32歲羅姓女子疑以投資團購尿布為由詐騙約800萬元，豐原分局馬岡派出所於本月10日起陸續接獲8人報案，其中包含羅女前夫，巧的是羅女母親於本月9日向警方報案指稱羅女因經商失敗離家出走失蹤，羅女前夫也是在案發前兩天才和羅女離婚，警方不排除羅女一家是有計畫的切割，目前正積極找尋羅女下落，並向檢察官申請拘票，不排除強制將她拘提到案。
警方調查，家住大雅區的羅女在臉書經營「小芳的尿布團-濕紙巾團」，以購買點數儲值買尿布，以不定時折扣吸引民眾匯款購買點數，並以高額紅利收入為由，誆騙民眾掏錢投資尿布買賣，馬岡所於本月10日起陸續接獲民眾報案及其他派出所轉來的案件，目前已知有8人受害，被害人遍及台中、彰化及南投地區，遭詐騙金額累約800萬元，其中包括羅女前夫。
羅女前夫報案指稱，去年7月開始投資2百多萬在前妻的網路尿布買賣，今年2月8日和羅女離婚，要告羅女背信；劉姓被害人則是羅女同學，他表示，3年前羅女主動找他投資，稱獲利可達60%，他前兩年共投資12萬元，皆拿到約定的紅利，但後來羅女要他增資，他投資近500萬元，去年12月起卻連絡不上羅女，才驚覺可能受騙，本月11日向警方報案。
巧的是羅女母親於本月9日上午至派出所報案稱女兒生意失敗、離家出走，擔心女兒輕生，要求警方協尋。警方不排除羅女是有計畫性的詐財捲款潛逃，羅母和前夫報案是故意切割，以免未來司法訴訟時財產遭到扣押，目前正積傳喚羅女到案。
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