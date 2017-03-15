快訊最夯的債券基金理財術
桃警持拘票上門 嫌犯墜樓尚未脫離險境
2017-03-15 00:17
〔記者王宣晴／新北報導〕移民署桃園市專勤隊及桃園市刑大13日下午持拘票到新北市蘆洲長安街緝捕賣淫集團，不料56歲的張姓主嫌見警方上門，嚇得從3樓跳下，卡在防火巷內，警方趕緊將他送醫，但張男傷勢嚴重，兩邊腳踝骨折外，腰椎第1、3、5節也骨折，目前仍在醫院急救中。
據了解，警方接獲線報，桃園地區多處賣淫場所的機台位於新北市蘆洲，調查多日後持票前往拘捕，先在樓下逮到另名朱姓男子，朱男向警方表示「老大在樓上」，警方才上樓緝捕，不料張男企圖從窗戶逃逸時失足墜樓，傷勢嚴重，仍在醫院急救中。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》山田哲人雙響砲 日本擊退古巴
- 台北大倉久和食安出包 日本總部震怒
- 台灣鯛外銷價跌 漁民盼輔導休養
- 川習會 傳下月佛州登場
- 茶飲店相繼進駐 自由路重現泡沫紅茶商機
- 張繼琳／邊界 － 下
- 【不受復興航空斷航影響】澎湖空中運能 較去年同期增
- 屋頂「種電」奏功 苗縣再招標19處
- 吃番茄加油添醋再加熱 有助乳癌放療
- 國發基金四條件退場 逾10公司遭死當
- 美媒：川普將售台更精良防禦武器
- 「戴球后」百年全英賽奪冠 台灣第1人
- 經典賽》對古巴雙響猛打賞 山田哲人：首棒最佳貢獻！
- 保防扯人二 欲加之罪
- 自由廣場》〈金恒煒專欄〉從秦律到黨國司法
- 醫病》罹乳癌年輕化 專家：早生、多生可降風險
- 重查國發院案 黨產會：落實轉型正義
- 〈上班一族徵文〉360行工作照
- 祭出免死金牌 總長將最高院一軍
- 「死鬼CP」魅力合體 李棟旭淚謝恩人孔劉
- 南市府招聘臨時人員 18局處共釋出47職缺
- 退休師捐地 峨眉湖打造友善步道
- 「何其有幸嫁入豪門…」 建案廣告 網友酸爆
- 「中國不會列匯率操縱國」
- 歌神一首歌 促成金曲歌王歌后Enjoy Life
- 北京酬庸 港特首梁振英 兼中國政協副主席
- 爭議17年 太保第8公墓清明前完遷
- Sony新旗艦4月上市 XZs酷炫慢動作錄影
- 《台股青紅燈》聯準會比人行高明
- 學校四樓墜下 小六男童保住一命
- 颱風影響產季延後 將軍溫室蘆筍搶先上市
- 高中生甩毒重返校園 柯P表揚
- 核三廠消防員又遭欠薪 憤怒隊員揚言罷工
- 老茶廠閒置半年 變文創石木坊
- 培英國中校友建築師操刀 打造公園化校園
- 《觀察筆記》高雄女兒
- 要求不違法 柯市府要補習班切結
- 超暖！偕夫亂入廣告 鄭秀文獲7萬餅行善
- 超萌汪星人幫倒忙 幫忙修車卻害主人「頭卡引擎蓋」
- SBL季後賽Live》黃聰翰、李恩飆20分 台啤退裕隆2勝到手
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：桃警持拘票上門 嫌犯墜樓尚未脫離險境
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分