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桃警持拘票上門 嫌犯墜樓尚未脫離險境

2017-03-15  00:17

〔記者王宣晴／新北報導〕移民署桃園市專勤隊及桃園市刑大13日下午持拘票到新北市蘆洲長安街緝捕賣淫集團，不料56歲的張姓主嫌見警方上門，嚇得從3樓跳下，卡在防火巷內，警方趕緊將他送醫，但張男傷勢嚴重，兩邊腳踝骨折外，腰椎第1、3、5節也骨折，目前仍在醫院急救中。

據了解，警方接獲線報，桃園地區多處賣淫場所的機台位於新北市蘆洲，調查多日後持票前往拘捕，先在樓下逮到另名朱姓男子，朱男向警方表示「老大在樓上」，警方才上樓緝捕，不料張男企圖從窗戶逃逸時失足墜樓，傷勢嚴重，仍在醫院急救中。

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  • 桃園警方到新北緝捕賣淫集團機房，主嫌逃跑時失足墜樓。（記者王宣晴翻攝）

    桃園警方到新北緝捕賣淫集團機房，主嫌逃跑時失足墜樓。（記者王宣晴翻攝）

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