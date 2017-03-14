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馬伕勒殺雇主情侶縱火滅跡 判賠1117萬

2017-03-14  22:54

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣22歲男子武張孝慈當應召站馬伕，不滿謝姓僱主情侶壓榨，灌醉兩人後勒殺，再運屍250公里到阿里山棄屍。事後返回行兇現場縱火燒屋企圖滅證，檢警發現二人離奇人間蒸發追出命案。武張孝慈遭新竹地院一審判處2個無期徒刑。同時，2名死者家屬均提民事求償，要求應賠謝男父母、配偶及1對子女精神撫慰金及扶養費1千1百多萬元，新竹地院判處應賠死者家屬1117萬元。

判決書指出，22歲的武張孝慈在2014年受僱謝仁杰（30歲）、吳家卉（31歲）情侶主持的應召站馬伕，3人同住竹北租屋處。但因武張孝慈買車向謝借3萬元，為利息發生爭執，加上吳女反對武張孝慈和她的姪女交往，因而對謝、吳積怨在心。

2014年6月凌晨，武和謝、吳在租屋處喝酒，武趁謝、吳醉倒無力反抗時，以電腦充電線將兩人勒斃，再把兩人屍體連夜載250公里到故鄉阿里山棄屍。 武當天趕回竹北，刻意開謝的車去買汽油，再回租屋處縱火企圖滅跡，隨後北上投靠不知情的莊姓女友。

警消滅火後進屋採證，發現有多處起火點，且有汽油助燃跡象，明顯是人為縱火，轉交警方調查。但縱火案發生後，承租房子的謝、吳兩人下落不明，警方一度懷疑兩人對房東不滿縱火後逃逸，但卻找不到兩人，且兩人未離境、帳戶也沒變動，甚至沒通聯紀錄，極不尋常，才改朝殺人案偵辦，最後才發現武張犯案殺害棄屍。

對於被害者家屬請求賠償部份，武張孝慈辯護律師向法官表示，他坦承殺害2條人命，犯後已深自反省，尤其謝男仍有幼女，令他更思悔恨，也願意盡其所能填補原告的損害。

辯護律師說，武張孝慈是鄒族原住民，家境清寒，僅存一個老母獨居於阿里山深山，靠政府津貼維生，其父早已過世，且積欠龐大債務，目前無力賠償高額款項，對於原告家屬提出所有賠償金額無意見。請法官考量武張年紀尚輕，離鄉背井從阿里山至都市工作，舉目無親，孤立無援，因與雇主謝男有勞資糾紛，又無法脫離工作環境，導致憾事，盼法官予以斟酌減免。不過，法官認定謝男家屬主張有理，判武張孝慈應賠謝家屬1117萬元。

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  • 武張孝慈在當應召站馬伕時，不滿謝姓僱主情侶壓榨，灌醉兩人後勒殺，再運屍250公里到阿里山棄屍。被判決須賠謝家屬1117萬元。（資料照，記者王駿杰翻攝）

    武張孝慈在當應召站馬伕時，不滿謝姓僱主情侶壓榨，灌醉兩人後勒殺，再運屍250公里到阿里山棄屍。被判決須賠謝家屬1117萬元。（資料照，記者王駿杰翻攝）

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標題：馬伕勒殺雇主情侶縱火滅跡 判賠1117萬


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