司改會議》冤獄能平反 陳龍綺：我算幸運的！
〔記者吳政峰／台北報導〕司法改革國是會議第一分組第二次會議14日舉辦，會中討論司法科學機構的成立與否，與會委員、冤獄平反者陳龍綺說，當時遇到一位願意再審的法官，加驗被害人衣物上的DNA，最終排除他涉案，因此自己算「幸運」的。
陳龍綺於2010年涉入一起妨害性自主的官司，警方採證後，認為被害人的衣物上驗出的跡證，「不排除」有陳龍綺的DNA，法官依此認定他涉案，判刑4年確定。
陳龍綺表示，當時曾要求法官加驗DNA，但未獲採納，申請再審，「幸運」遇到一位願意調查的法官，加驗6組DNA後，確定排除涉案可能性，改判無罪，他直言「我的平反是我的運氣！」
陳龍綺說，證物的保管很重要，他就是因為當時的檢體還保留一點點，得以有機會再驗，但他在監獄的朋友就沒那麼幸運，因為證據被銷毀了，連翻盤的科學證據都沒有，老父終日借酒澆愁，影響整個家庭。
陳龍綺又舉另一案，一名男子被指控涉案，唯一的不在場證據就是他手中的購物發票，但他把發票交給警方後，「發票就不見了」，法官查無不在場證明，判決有罪，人到現在還在關。
「證據保管的制度，應該規劃很完善」陳龍綺說，他也認為就是因為許多證據未被妥善保管，造成很多人無法為自己辯駁。
陳龍綺建議，建立證據監管及判決確定後之證物保管制度，以及測謊應不得做為法院審判之依據，明確規範測謊鑑定無證據能力，才能降低冤獄比例。
受邀報告的法務部調查局鑑識科學處處長蒲長恩指出，證物盒在被告有罪確定後，通常會予以銷毀，而在《去氧核醣核酸（DNA）採樣條例》通過後，DNA樣本至少會保存10年。
受邀報告的警政署刑事警察局鑑識中心主任黃女恩則表示，證物送到檢方那邊，如果無法破案，警方須自行保管，過去認為定讞就是終審，且有些物證過大，都會銷毀。
黃女恩說，現在的DNA鑑定採微量鑑定，樣本可能僅供一次檢驗而已，若還有剩的，會保管在零下20度的證物箱，長期下來所費不貲。
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