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娶到的老婆竟然是別人的老公！新郎好崩潰

2017-03-14  23:45

〔即時新聞／綜合報導〕新竹一名38歲林姓男子，日前經由媒人介紹認識35歲的許姓女子，兩人沒多久就閃婚宴客，沒想到許女竟然在洞房夜前臨時毀婚，並承認自己是「拉子」（女同志）。

根據《nownews》報導，林男當下得知後並沒有放棄與許女溝通，並試圖讓她回心轉意，然而許女仍堅決與自己的「女友」廝守到老，讓林男身心受創，除了提告解除婚約外，也要求「無緣的妻子」返還聘金、聘禮等花費，以及精神慰撫金，新竹地院則判許女應返還50萬餘元。

報導指出，林男與許女在去年初相識，兩人沒多久就依傳統儀式結婚宴客，辦完終身大事終於要入洞房了，許女卻不願與老公行房，經過一番折騰，她才坦承自己是T，且另外還有個「老婆」，林男認為妻子從頭到尾都沒有認真要結婚，明知故犯還害他人財兩失，本想對她提告詐欺，最後僅以民事訴訟解除婚約。

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  • 林姓男子與35歲的許姓女子，認識沒多久就閃婚宴客，沒想到許女竟在洞房夜前臨時毀婚，並承認自己是「拉子」。（情境照）

    林姓男子與35歲的許姓女子，認識沒多久就閃婚宴客，沒想到許女竟在洞房夜前臨時毀婚，並承認自己是「拉子」。（情境照）

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