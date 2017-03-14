| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
經典賽》山田哲人雙響砲 日本擊退古巴 最夯的債券基金理財術
 首頁 > 社會

疑轉彎誤踩油門 休旅車失控撞待轉區5人輕傷

2017-03-14  21:29

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區晚間7時許，驚傳休旅車失控撞進機車待轉區的事故，1輛休旅車行經新莊區中正路、龍安路口，準備左轉新北大道時，突然直衝對向中正路往迴龍方向的機車待轉區，6名機車騎士閃避不及遭撞，警消獲報趕赴現場，發現事故波及3名男騎士、2名女騎士共5人，所幸5人皆僅有擦傷、肢體疼痛，送醫後暫無生命危險。

警方初步調查，肇事55歲郭姓男駕駛的酒測值為0，他向警方表示，當時轉彎時不慎踩到油門導致速度過快，車輛才會失控撞到對向待轉區，警方目前已將他帶回偵辦。

廣告
  • 休旅車失控撞機車待轉區，現場一片混亂。（記者曾健銘翻攝）

    休旅車失控撞機車待轉區，現場一片混亂。（記者曾健銘翻攝）

  • 休旅車失控撞機車待轉區，現場一片混亂。（記者曾健銘翻攝）

    休旅車失控撞機車待轉區，現場一片混亂。（記者曾健銘翻攝）

  • 休旅車失控撞機車待轉區，現場一片混亂。（記者曾健銘翻攝）

    休旅車失控撞機車待轉區，現場一片混亂。（記者曾健銘翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 休旅車 機車待轉區
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燒鮭魚
草莓檸檬乳酪蛋糕
電鍋菜✧五花奶油菇
多汁雞胸肉料理法！
轉寄

標題：疑轉彎誤踩油門 休旅車失控撞待轉區5人輕傷


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月14日‧星期二‧丁酉年二月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.