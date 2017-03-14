疑轉彎誤踩油門 休旅車失控撞待轉區5人輕傷

2017-03-14 21:29

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市新莊區晚間7時許，驚傳休旅車失控撞進機車待轉區的事故，1輛休旅車行經新莊區中正路、龍安路口，準備左轉新北大道時，突然直衝對向中正路往迴龍方向的機車待轉區，6名機車騎士閃避不及遭撞，警消獲報趕赴現場，發現事故波及3名男騎士、2名女騎士共5人，所幸5人皆僅有擦傷、肢體疼痛，送醫後暫無生命危險。

警方初步調查，肇事55歲郭姓男駕駛的酒測值為0，他向警方表示，當時轉彎時不慎踩到油門導致速度過快，車輛才會失控撞到對向待轉區，警方目前已將他帶回偵辦。