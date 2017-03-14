照片修圖又合成！中國女來台賣淫差很大

2017-03-14 22:05

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕移民署桃園專勤隊破獲以50歲葉姓男子為首的賣淫集團，葉男吸收假結婚、自由行來台的中國女子賣淫，為了吸引嫖客上門，要中國女拍攝照片，不過圖片修很大還合成爆乳身材，就算嫖客看到本尊不滿意想打槍，小姐嬌嗔喊價、打折留客，專勤隊13日兵分多路逮捕葉男等10名應召站人員以及8名中國女子。

專勤隊表示，葉男涉嫌在新北市租用套房當作CAll客機房，隨時可轉移陣地、躲避查緝，葉男等人透過網路、Line、微信四處發送豔照攬客，還打著「本人照、如假包換」、「優質少女」等口號，強調什麼招式都可以，只要有客人上門就請馬伕外送到指定地點，每次交易價碼從4000元到8000元不等。

專勤隊長期蒐證後，報請台北地檢署檢察官指揮，兵分多路趁馬伕外送時逮人，查扣帳冊資料、帳戶、現金及5輛車，比對照片與女子本尊根本差很大，大概只有臉型有點像，其他不是修很大就是合成圖，有的打出160幾公分，但本尊根本超縮水，甚至連150公分都不到。

專勤隊調查，涉嫌賣淫的中國女子，多利用假結婚或自由行來台，其中有女子利用1年多簽，每待15天就出境到香港或澳門，晚上再飛回台灣繼續賺，訊後依違反人口販運防制法、妨害風化等罪嫌，將葉男等10人移送法辦，另8名中國女子送收容等待遣返。