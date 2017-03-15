| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
最夯的債券基金理財術
 首頁 > 社會

馬被起訴重要關鍵 她在判決書翔實記下洩密過程

2017-03-15  00:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北地檢署14日上午依違反通訊保障監察法等罪嫌起訴前總統馬英九，其中一個重要依據，就是高院女法官沈君玲在前年依違反通訊保障等罪將前檢察總長黃世銘判刑定讞，在判決書中翔實記載黃與馬的洩密過程。

黃世銘在2015年2月間因違反通訊保障及監察法等罪，被高等法院判刑定讞，因每罪都判6個月以下徒刑，得易科罰金45萬元，黃世銘也成為我國司法史上第一個被判刑定讞的檢察總長。

高院女法官沈君玲當年在判決書中翔實記載了馬黃洩露司法關說案偵查秘密的歷次過程，包含2013年8月31日黃夜奔馬官邸、馬在黃報告後立刻通知時任行政院長江宜樺、總統府副秘書長羅智強轉告黃的報告並密商、馬要黃隔天中午再進官邸補充提供司法關說案的監聽資料，就連9月1日當天馬因上午搭飛機到台東勘災，一直延遲到下午1點多才回到台北與黃碰面的細節也都有紀錄進判決書。

《蘋果》報導指出，雖然當時馬仍是總統，享有刑事偵查豁免權，因此沈未在判決書中對馬使用「告發」二字，也沒註明「應由檢察官另行偵查」等語，畢竟寫了也沒用，但沈對此表示，該呈現的證據都有寫在判決上，剩下的就留待檢察官在馬卸任後依法處理。沈還自嘲說，本來以為沒有人想「重新攪亂一池春水，所以就塵埃落定」，但如今依然起訴，她原本答應學生要透露的一些小故事，也就不方便再透露了，之後授課只能說黃世銘的部分了。

相關連結請見：

黃世銘洩密案-高院判決書全文

廣告
  • 前總統馬英九因違反通訊保障監察法等罪，於14日上午遭台北地檢署起訴。（記者羅沛德攝）

    前總統馬英九因違反通訊保障監察法等罪，於14日上午遭台北地檢署起訴。（記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 沈君玲 法官 洩密案 關說 關說洩密案 馬英九 馬英九洩密案 馬英九起訴 黃世銘 黃世銘洩密案
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燒鮭魚
草莓檸檬乳酪蛋糕
電鍋菜✧五花奶油菇
多汁雞胸肉料理法！
轉寄

標題：馬被起訴重要關鍵 她在判決書翔實記下洩密過程


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月15日‧星期三‧丁酉年二月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.